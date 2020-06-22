9 привычек, медленно и уверенно уничтожающих ваше сердце

Сердце, как и велосипед, — работает долго только в случае бережного отношения и правильного «обслуживания». А еще когда с ним не поступают так, как описано ниже.

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1. Вести малоподвижный образ жизни

Современный образ жизни — это сидеть перед компьютером минимум 8 часов в день. А затем приходить домой и лежать на диване: с ведром жареной картошки, пивом и т.д. Так нельзя, сердце не простит. Советуем каждый час вставать и прогуливаться (желательно на свежем воздухе) и после работы не спешить на «рандеву с диваном», а покататься на велосипеде. Или вовсе ездить на работу и обратно на своем «педальном коне» — сердце и тело будут благодарны.

2. Злоупотреблять алкоголем

Регулярное употребление алкоголя (даже безобидной вечерней бутылочки пива) повышает в крови уровень не особо полезных для организма жиров, а также увеличивает кровяное давление. И это не говоря о том, что спиртное бьет по другим системам организма. Алкоголь — не на до с собой так, особенно после изнурительных заездов.

3. Игнорировать здоровое питание

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При словосочетании «здоровое питание» у многих в голове тут же возникают вегетарианцы, сырые фрукты да овощи, максимум — вареная куриная грудка. Нет, не обязательно это должно быть унылое выживание на постной еде со строгим подсчетом калорий.

Все просто: включите в рацион побольше рыбы, «цельных зерен», оливкового масла да нежирной «кисломолочки» / поменьше налегайте на трансжиры. Все это может и обязательно поможет вашему сердцу работать как часики.

Хотите крепкое и здорове сердце — кормите его здоровой пищей Источник: pinterest.com

4. Не следить за весом

Шведские ученые доказали: у кого лишний вес (особенно если он накоплен в области живота) — у того больше шансов пасть жертвой сердечного приступа, атеросклероза сердца и сосудов. Так что если заметили нежелательный набор массы (особенно в районе брюшка) — пора призадуматься.

5. Игнорировать психологическое здоровье

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Согласно результатам исследований Канадского конгресса по сердечно-сосудистым заболеваниям, персоны с психологическими и психическими заболеваниями чаще страдают от хворей сердца и сосудов, нежели остальные.

Заметили за собой нервозность, стресс вас добивает — срочно его лечите. Можно вот этими способами.

Добивает стресс — лечите его велосипедом Источник: pinterest.com

6. Находиться рядом с курящими

Даже если вы не курите, сигаретный дым все равно вас убивает. В том числе и ваше сердце: канцерогенными веществами в своем составе увеличивает шансы «заработать рак» — в том числе кровеносной системы.

7. Налегать на красное мясцо

Красное, а также обработанное мясо — штука, заряженная насыщенными жирами. Злоупотребление оными повышает риск «подхватить онкологию» сердца и сосудов, а также колоректальный рак. Во избежание этого эксперты советуют сократить потребление упомянутого до 10% всего рациона.

8. Игнорировать храп

Даже если вы и ваша вторая половника привыкли к храпу, сердце того же сделать не сможет никогда. Дело в том, что обструктивное апноэ может приводить к закупорке языком дыхательных путей. Это в свою очередь становится причиной резкого повышения кровяного давления с вытекающими осложнениями в работе сердечно-сосудистой. А еще от этого страдает качество и процесс восстановления. Возможно, именно храп виноват в том, что вы не можете выехать 100 км из трех часов или осилить эту программу тренировок.

9. Много соли

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Чем больше соли потребляете, тем выше ваше кровяное давление, тем выше риск сердечного приступа, инсульта, почечной недостаточности. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в сутки. Мотайте на ус, товарищи. Всем здоровья.

Соль — враг, если съедать более 5 граммов в сутки Источник: depositphotos.com