Доездился: как лечить седельные язвы

Неважно, насколько сильны ваши ноги, тренированы сердце и легкие, насколько дорог и легок ваш байк, если у вас начинает болеть пятая точка. Удовольствие от езды и средняя скорость в таком случае резко снижаются.

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К счастью, есть несколько простых способов лечения и предотвращения появления седельных язв. Но давайте обо всем по порядку.

Диагностика

Термин «рана седла» может включать несколько травм. Но все они касаются одного — места, в котором памперс велосипедных шорт контактирует с телом и из-за постоянного давления возникает раздражение.

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«У разных людей седельные язвы выглядят по-разному. Но суть не меняется: это поры, заполненные бактериями. Находятся они в задней части бедер или в промежности и могут сильно испортить поездку», — говорит гинеколог из Чаттануги (город на юго-востоке США) Кристи Анджевин.

Даже самый крутой байк «ничтожен», если от него болит пятая точка Источник: pinterest.com

Как лечить седельные язвы

Если язвы уже есть, лечить их — дело непростое. Но оставлять на произвол судьбы тоже нельзя. Анджевин рекомендует:

поддерживать чистоту. Особенно если уже есть раздражение или ссадины. Эксперт советует: «Пусть ваша «ходовая часть» будет как можно чище. Быстрое полоскание и горячий душ без ароматизирующего мыла помогают уменьшить количество бактерий и пота, что в свою очередь поможет избежать усугубления проблемы»; быстро к специалисту. Если поддерживаете чистоту, а язвы все равно возвращаются, срочно запишитесь на прием к дерматологу — с целью установить первопричину. То же касается и случаев, когда ваша «седельная рана длится» уже более двух недель или мучительно болезненна.

И последний, но не менее важный момент: если боль начала сопровождаться гноем, жаром, ознобом, — значит, в рану попала инфекция. Пришло время антибиотиков.

Как предотвратить седельные язвы — после заезда принимайте душ Источник: pinterest.com

Профилактика

Важно, чтобы велосипед был хорошо «подогнан». Неправильная высота седла и высота / радиус действия руля могут привести к тому, что ваш вес будет распределен неправильно, или к чрезмерному покачиванию в седле, что может вызвать дискомфорт со всеми вытекающими.

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Выбор памперса так же важен, как и выбор седла (как правильно выбирать седло — читайте тут), так как это первая точка контакта с вашей кожей. Материал, который идеально подходит для одного гонщика, может оказаться «ядом» для другого. Но обычно для более дорогих шорт используется материал более высокого качества и больше внимания уделяется дизайну да форме. Ищите памперс с небольшим количеством швов или вовсе без них, чтобы уменьшить трение о кожу.

Даже на плоских трассах старайтесь вставать из седла каждые 10-15 минут, чтобы немного расслабить «заднюю часть тела» и восстановить кровоток. Не болейте!

Как предотвратить седельные язвы — сделайте байк-фит + катайтесь на подходящем седле Источник: pinterest.com