Алкоголь до и / или после тренировки: что происходит с организмом велосипедиста

«Грех не выпить пива после интенсивного заезда в жару», — согласно статистике, так думает каждый второй велосипедист. Как жаль, что все они не знают, что происходит с телом после употребления алкоголя. А что?
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Воздействие алкоголя на человеческий организм. Оно зависит от многих факторов, например:
- веса;
- пола;
- количества употребляемого спиртного;
- качества употребляемого алкоголя;
- наследственных факторов и т.д.
Последствия могут быть разными, но есть у них и схожие черты. Что это?
Употребление спиртного до тренировки
С организмом происходит:
- снижение координации;
- замедляются движения / (особенно после пива);
- возникает запоздалость реакции;
- снижение «когнитивных способностей».
Это далеко не весь перечень. Выше описанное не только негативно сказывается на тренировке, но и увеличивает риск получить спортивную травму (в том числе и травму в стыдном месте).
Потребление алкоголя перед тренировкой = повышенный риск получить травму Источник: depositphotos.com
Потребление алкоголя перед тренировкой = повышенный риск получить травму
Источник: depositphotos.com
Выносливость
Потребление алкоголя:
- замедляет катаболизм (один из процессов энергетического обмена) → это в свою очередь препятствует глюконеогенезу (процесс, приводящий к образованию глюкозы в крови) → повышается уровень лактата.
Все это наносит серьезный удар по вашим аэробным способностям. А про анаэроб и говорить-то нечего. Но таки скажем: после стакана мохито снижается VO2 max (максимальное потребление кислорода) → скоростная, темповая или интервальная тренировка у вас получится вяленькой.
Диуретический эффект
На тренировках в жаркую погоду организм через пот теряет жидкость, минералы, электролиты. Алкоголь в свою очередь стимулирует выделение мочи, иными словами — тоже выделение жидкости. Итог — в 2 раза усиленный отток влаги, ведущий к обезвоживанию мышц и всего тела. В результате — миофибриллы не снабжаются необходимыми для энергоснабжения и восстановления веществами, замедляется выведение продуктов распада и молочной кислоты. А потеря электролитов еще и усиливает эффект / нарушает процесс мышечного сокращения.
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Печени тоже несладко: она занята переработкой алкоголя, в результате чего ухудшается процесс ее работы по поддержанию необходимого уровня энергоресурсов в крови. Это приводит к дополнительному энергетическому голоданию мышц.
А представьте, если бы гонщики Тур де Франс еще и пили... Источник: pinterest.com
А представьте, если бы гонщики Тур де Франс еще и пили...
Источник: pinterest.com
Алкоголь после тренировки
В период восстановления важно восполнить запасы гликогена, запустить синтез мышечного белка и восстановить баланс жидкости в организме. Спиртное сему только помешает, особенно если в нем более 4% алкоголя: последний усиливает выделение мочи → замедляет восстановление обезвоженного организма.
- Пиво: многие восполнять запасы электролитов и минералов любят именно с помощью его. Идея неплохая, но в дринке данных веществ не так много, как, например, в этом спортивном напитке. Зато минусов потребления пенного — «вагон с тележкой». Овчинка выделки не стоит отнюдь.
А еще в ходе исследований доказано, что потребление спиртного негативно влияет на синтез мышечного белка: замедляет этот процесс, даже если закусывать килограммами протеина. Мышцы набрать выпивка точно не поможет, лишь нагулять лишний жирок, так как спиртное — штука калорийная. Добавьте сюда еще неконтролируемый голод, который обычно просыпается после бокала пива…
Сон, травмы, гормоны
Употребление алкоголя вечером приводит к нарушениям циклов сна. К тому же, задержавшись на вечеринке допоздна, отнимаете драгоценные часы, которые могли бы потратить на сон (читай между строк — восстановление). Итог: плохое самочувствие, низкая результативность. Мало того, спиртное еще и влияет на пульс в состоянии покоя (иногда значительно), что тоже является «краеугольным камнем восстановления».
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При употреблении спиртного меняется кровоснабжение мышечных тканей и особенно тех, в которых наблюдаются травмы. Алкоголь вызывает избыточное расширение сосудов → усиливается отек тканей → усугубляется травма → восстановление / заживление замедляется / может перейти в хроническую стадию.
Теперь про гормоны. Кортизол стимулирует расщепление белка, тестостерон — его синтез. Алкоголь увеличивает количество кортизола в крови / уменьшает содержание тестостерона. Про анаболизм можете забыть.
Мышечная масса при регулярном потреблении спиртного — и не мечтайте Источник: pinterest.com
Мышечная масса при регулярном потреблении спиртного — и не мечтайте
Источник: pinterest.com
Питательные вещества
Еще одна причина, почему не стоит баловаться выпивкой: последняя препятствует усвоению и выводу многих нутриентов (например, «поглощению» витамина B12, тиамина и фолиевой кислоты). Вдобавок к этому, снова-таки, страдает печень: ее клетки становятся неэффективными в отношении усвоения витамина D, а процесс переваривания алкоголя может разрушать витамин B6. Ну а про похмелье и вытекающие последствия в случае регулярного потребления и вовсе молчим.
Так что, не пить совсем?
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Если предстоит соревнование или изнурительная тренировка, то да: отказаться. В случае умеренных тренингов — можно, но чуть-чуть (один «дринк», то есть 18 мл алкоголя в пересчете на чистый спирт — эксперты). Тут все зависит от:
- количества тренировок;
- интенсивности тренировок;
- вида спорта и многих других факторов.
Но вы должны понимать: употребление алкоголя, скорее всего, негативно скажется на ваших спортивных результатах. Так что вместо пива после тренировки лучше выпейте этот luxury-коктейль.
Знайте свою меру, а то можете недобрать Источник: pinterest.com
Знайте свою меру, а то можете недобрать
Источник: pinterest.com
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