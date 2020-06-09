Велоспорт продлевает жизнь, даже если в сосудах много бляшек — ученые

Чем более вы активны, тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. По крайней мере к такому выводу пришли эксперты из «Clinic Proceedings: Innovations, Quality and Outcomes». Что за исследование?

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Атеросклероз — штука опасная: это билет в мир хронических заболеваний почек, сердечной аритмии, приступов, инсульта и т.д. Но люди с атеросклерозом, регулярно катающиеся на велосипеде (и просто ведущие активный образ жизни) имеют меньше шансов помереть от этой болячки, нежели здоровые, но вовсе игнорирующие спорт. По крайней мере так утверждают ученые из журнала из «Clinic Proceedings: Innovations, Quality and Outcomes».

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Врачи проводят «скрининг на атеросклероз» с помощью теста, известного как сканирование кальция в коронарной артерии (CAC). В рамках этого теста измеряется количество образования бляшек в артериях. Допустимые значения — от 0 до > 400. И чем выше показатель CAC, тем больше вероятность развития сердечных заболеваний, инфаркта, инсульта.

Тем не менее, в новом исследовании представители системы здравоохранения Mount Sinai обнаружили: люди, регулярно занимающиеся велоспортом, имели значительно меньший риск болезней, чем обычно предполагали их оценки CAC.

Люди, регулярно занимающиеся спортом, обычно здоровее остальных Источник: pinterest.com

Ход эксперимента

В ходе исследования эксперты проанализировали данные о состоянии здоровья 2318 респондентов в возрасте от 65 до 84 лет, прошедших сканирование CAC в период между 1998 и 2016 годами. Перед сканированием волонтеры также заполнили анкету, которая включала в себя строку с просьбой оценить количество выполняемых упражнений — по шкале от 0 до 10, где:

0 — никаких упражнений;

10 — регулярные тренировки (минимум 3 раза в неделю).

Оценка от 0 до 2 считалась низкой активностью; 3-7 — умеренная активность, 8-10 — высокая физическая активность.

Когда исследователи проанализировали уровень смертности респондентов за 10-летний период, то обнаружили: у персон с меньшей физической активностью был более высокий уровень смертности (2,9% в год) по сравнению с неравнодушными к спорту (1,7% в год).

Самое поразительное: участники опроса со страшным атеросклерозом (баллы CAC выше 400), при этом активно и регулярно тренирующиеся, имели показатели смертности аналогичные тем, у которых атеросклероз был практически нулевым (баллы CAC от 0 до 99) / которые тренируются нечасто или вовсе чихали на спорт.

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«Ничего удивительного, — утверждает доктор медицинских наук, профессор кардиологии в медицинской школе Икан (Синай) и автор исследования Алан Розански. — Физическая активность снижает риски накопления бляшек в коронарной артерии. Но есть другая сторона медали — кальций. Именно он может накапливаться в коронарной артерии людей, ведущих активный образ жизни. Но даже с накоплением минерала активный образ жизни, по-видимому, снижает риск развития у человека явных заболеваний сердца».

Насчет последнего: Алан говорит, необходимы дополнительные исследования.

«Спорт снижает риски накопления бляшек в коронарной артерии», — Алан Розански Источник: pinterest.com

«Велоспорт может служить защитой от атеросклероза, способствуя уменьшению липидного объема коронарных бляшек, а также другим изменениям, стимулирующим стабилизацию бляшек и снижающим вероятность их разрыва», — говорит он.

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Другими словами: как у «спортсмена на выносливость», у вас может наблюдаться другой «тип налета» в артериях. Это может быть бляшка, которая богата кальцием и более стабильна, поэтому она реже вызывает такие проблемы, как сердечный приступ. «В конце концов, ваш балл CAC — это всего лишь фрагмент более широкой картины вашего сердечно-сосудистого здоровья», — говорит Розански.

Регулярные тренировки — один из залогов крепкого здоровья и долголетия Источник: pinterest.com

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«Если выявляется высокий уровень САС, это указывает на наличие субклинической болезни сердца (болезни, у которой нет распознаваемых симптомов), и это, безусловно, требует агрессивного лечения любых основных факторов коронарного риска, таких как высокий уровень холестерина или высокое кровяное давление, — говорит Розанский. — Однако прекращать занятия спортом не рекомендуется. Должен ли велосипедист, у которого высокий CAC, снизить объемы своих тренировок — вопрос, который следует обсудить с врачом».

«Если у вас высокий уровень САС, марш к врачу на консультацию», — Алан Розански Источник: pinterest.com