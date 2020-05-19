Можно ли угробить сердце велосипедом

Самый простой способ превратить лекарство в яд — передозировка. То же касается и езды на велосипеде. Подробности — на страницах Bike&Me.

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Благотворное влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему доказано многочисленными исследованиями и примерами. Но важно знать, что нерационально подобранная нагрузка или неправильное построение тренировочного процесса могут привести к отрицательному влиянию как на организм в целом, так и на сердце в частности. Именно поэтому и профессиональные спортсмены, и любители должны находиться под постоянным врачебным контролем и тренироваться согласно индивидуальному тренировочному плану.

Как работает сердце

Чтобы понять, как велоспорт влияет на сердце, необходимо знать, как сердечно-сосудистая система работает в обычном состоянии (в покое). Основным ее органом является сердце. Во время сокращения сердечной мышцы происходит выброс крови в большой и малый круги кровообращения. По большому кругу кровообращения кровь разносится по всем системам и органам, включая верхние и нижние конечности. А малый круг кровообращения обогащает кислородом наши легкие.

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При каждом сокращении сердца в систему кровообращения у здорового человека выбрасывается примерно по 140-160 мл крови, эта величина называется ударным объемом сердца (УО). Чтобы посчитать, какой объем крови выбрасывается за минуту, необходимо УО умножить на частоту сердечных сокращений (ЧСС), данная величина носит название минутного объема сердца (МОС) и составляет в среднем 3-5 л/мин.

Простой способ превратить лекарство в яд — передозировка (в том числе велосипедом) Источник: pinterest.com

Почему нужно тренировать сердце

Во время нагрузки (особенно активной езды на велосипеде) воздействие на сердце увеличивается. Это приводит к определенным приспособительным реакциям со стороны сердечно-сосудистой системы.

Во-первых, сердце увеличивается в размерах за счет увеличения объемов полостей в нем. Таким образом, минутный объем кровообращения становится больше, улучшается кровоснабжение скелетных мышц и внутренних органов. Во-вторых, как и любая другая мышца, при регулярных тренировках сердце гипертрофируется, и, как следствие этого, разрастается капиллярная сеть. Таким образом, сердце лучше снабжается кровью. В-третьих, благодаря регулярному катанию на велосипеде сердце начинает работать в более экономном режиме, и исходная частота сердечных сокращений снижается. В итоге человеку намного проще контролировать свои эмоции, и стресс уже не приводит к резкому повышению частоты сердечных сокращений.

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Можно еще много говорить о положительном влиянии велоспорта на сердечно-сосудистую систему, но необходимо помнить о том, что процессы гипертрофии сердца носят физиологический характер только до тех пор, пока рост капиллярной сети успевает за увеличением массы миокарда.

Регулярные умеренные тренировки прокачают ваше сердце Источник: pinterest.com

Также при чрезмерных физических нагрузках повышается температура тела, пот компенсирует эту нагрузку, но происходит потеря жидкости, и кровь сгущается. Это может стать причиной образования тромбов. С потерей жидкости происходит выведение калия и натрия, дефицит которых может привести к различным нарушениям ритма сердца. Здесь важно помнить о питьевом режиме. А если у человека уже имеются хронические заболевания, которые являются противопоказаниями для занятия спортом, нагрузки могут усугубить состояние и привести к осложнениям.

Можно ли навредить сердцу велоспортом?

Чрезмерные физические нагрузки отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему и могут привести к состоянию перетренированности и формированию патологического спортивного сердца. Как уже упоминалось ранее, если рост капиллярной сети не успевает за ростом миокарда, то это приводит к ухудшению кровоснабжения сердца — ишемии миокарда.

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Переход от физиологического «спортивного сердца» к патологическому и развитие недостаточности сердца совершаются обычно постепенно и незаметно для спортсмена. Вот почему необходимо не только ориентироваться на свое хорошее самочувствие, но и подкреплять все это объективными данными — электрокардиографией, эхокардиографией и нагрузочным тестированием.

Регулярная перетренированность может привести к ишемии миокарда Источник: pinterest.com

Можно ли кататься, если есть проблемы с сердцем?

Чтобы понять, как кататься для здоровья и не навредить самому себе, необходимо регулярно (один раз в 6 месяцев) проходить углубленные медицинские осмотры. Если говорить об оценке сердечно-сосудистой системы, то методами скрининга являются электрокардиография, эхокардиография и нагрузочное тестирование.

Не стоит забывать, что помимо сердца в нашем организме есть еще множество систем и органов, которые также претерпевают изменения при физических нагрузках.

Именно поэтому необходимо комплексное регулярное обследование всех органов и систем, включая анализы биологических жидкостей. Это даст возможность грамотно выстроить тренировочный процесс и вовремя выявить патологические изменения в организме.

Что нужно учитывать, планируя тренировки

В первую очередь, перед началом занятий необходимо пройти врачебный контроль и установить уровень так называемого «исходного здоровья».

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Очень важно также контролировать свой пульс во время тренировки. По величине пульса можно судить об интенсивности физической нагрузки для вашего организма. Максимально точно пульсовые зоны для построения тренировочного процесса определить можно с помощью тредмил-тестирования с газоанализом и забором крови.

Этот тест покажет такие важные показатели, как максимальное потребление кислорода (МПК) и порог анаэробного обмена (ПАНО). По данным показателям можно судить о тренированности велосипедиста, а при дальнейших повторных тестированиях оценивать эффективность тренировочного процесса.

Контролируйте свой пульс во время тренировки Источник: pinterest.com

Почему во время езды болит сердце и что делать

Боль в сердце при езде в основном носит патологический характер. Чаще всего такие ощущения могут возникнуть при недостаточности кровообращения миокарда. При появлении неприятных ощущений в грудной клетке следует прекратить физические нагрузки, восстановить дыхание и незамедлительно обратиться к врачу. Методом скрининга в такой ситуации будет электрокардиография и ЭХО-КГ (УЗИ сердца).

Конечно, при появлении таких жалоб обследование лучше дополнить нагрузочным тестированием, так как в состоянии покоя никаких изменений на электрокардиограмме может и не быть.

Тренируйтесь для здоровья!

Помните: велосипед должен приносить радость, а не страдания и боль Источник: pinterest.com