7 домашних упражнений от боли в коленях велосипедиста (GIF)

Не дайте боли в коленях поставить крест на ваших тренировках и просто приятном времяпрепровождении.
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С коронавирусом бороться научились (подробности тут и вот тут). Теперь давайте вспомним, что у нас, закрытых дома на карантине, имеется от боли в коленях велосипедиста. А есть у нас полезные упражнения: не одно, целых семь! Будет чем заняться до «снятия корона-запретов».
Советует Тара Парсонс
Тара — сертифицированный велотренер и член женской велокоманды Rapha. Она регулярно слышит жалобы велогонщиков на боли в колене. Мало того, Парсонс даже озвучила результаты одного из исследований: «Среди 116-ти опрошенных велосипедистов 23% испытывают похожего рода дискомфорт (это 26,68 человек). И это только профи, процент среди любителей явно выше».
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Тара продолжает: «Велосипедисты — народ одержимый: катается до последнего. Добавьте сюда еще и то, что многие из нас ведут сидячий образ жизни (сидя в кресле за компьютером), из-за чего имеют слабенькие кор, низ спины, ягодицы, бедра… Отсюда — эффект домино: компенсировать слабость выше упомянутых мышц пытаются квадрицепсы, в том числе колени, коленные сухожилия. В итоге имеем повышенные нагрузки, которые потом обязательно вылезают боком. А именно: болями в коленях. А если у вас еще и неправильная посадка… В общем, печаль», — продолжает Тара.
Поскольку колено действует как «шарнир» между бедром и лодыжкой, важно наращивать силу вокруг сустава. Этим сегодня и займемся.
Колено — один из самых уязвимых суставов велосипедиста. Берегите его, укрепляйте его Источник: pinterest.com
Колено — один из самых уязвимых суставов велосипедиста. Берегите его, укрепляйте его
Источник: pinterest.com
Программа тренировок, чтобы избавиться от боли в коленях
Выполнять 2-3 подхода каждого из ниже показанных упражнений 2 раза в неделю. Необходимый инвентарь:
- спортивная резинка для оказания сопротивления;
- гиря среднего веса;
- тренажер Bosu (бюджетная альтернатива — любое возвышение, на которое можно становиться ногами);
- каремат.
Технику выполнения демонстрирует Ноам Тамир, сертифицированный тренер, основатель Нью-Йоркской студии TS Fitness.
1. «Раскладушка»
Лягте на каремат на левый бок. Левую руку — под голову, сведите ноги, наденьте резинку выше колен. Держа пятки вместе, разводите колени: правое тяните к потолку. Норма — 15 повторений, затем повторите то же для левого колена.
2. «Мостик»
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Перевернитесь на спину, резинка — остается на бедрах выше колен. Пятки — поближе к пятой точке. Затем поднимайте бедра — до тех пор, пока вместе со спиной они не образуют прямую линию. В таком положении задержитесь на несколько секунд. Опускайтесь. Норма — 10-15 повторений.
3. Обратный выпад на Bosu
Классические выпады. Неклассические лишь то, что нужно спускаться с возвышения и прогибать таз до образования 90° в колене. Норма — 10-15 повторений на каждую ногу.
4. «Полоса сопротивления»
Поместите резинку вокруг лодыжек, а ноги — на ширину плеч, чуть согните колени. Затем шагайте влево. Норма — 15 шагов, повторить то же на правую ногу. Важно: шаги должны быть короткими, чтобы резинка постоянно находилась в натянутом положении.
5. Становая тяга на одной ноге
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Возьмите гирю в правую руку. Перенесите вес тела на левую ногу и слегка согните левое колено. Затем с выпрямленной спиной опускайте гирю на пол, при этом отводя назад выпрямленную правую ногу (для равновесия). Опускаться до тех пор, пока тело не окажется параллельно полу. Вернитесь в исходное положение. Норма — 10-15 повторений на каждую сторону.
6. «Donkey Kick»
Станьте на четвереньки. Затем согнутые на 90° колени в таком же положении поднимайте назад, словно хотите «отпечатать» свой след на потолке. Норма — 15 повторов на каждую из конечностей.
7. «Собако-птица»
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Стоя на четвереньках, одновременно отводите вперед правую руку и назад левую ногу: они должны быть прямыми. Отводить до тех пор, пока конечности не окажутся параллельны полу. Спину сохраняйте выпрямленной. Норма — по 10-15 повторений на каждую «сторону».
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