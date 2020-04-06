Вам кальция не хватает: 5 тревожных признаков

Не получается повторить прошлогодний результат? Может, дело не в плохой тренированности?

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1. Быстрая утомляемость

Раньше 100 км выезжали из трех часов, а сегодня едва укладываетесь в три с половиной? Возможно, дело не только во встречном ветре, отсутствующем адреналине и «дружеском колесе» товарища? Может, вам еще и кальция не хватает? Знайте: если помимо общей усталости вас беспокоит еще и плохое настроение, безразличие, апатия, мучительная бессонница — вы на «верном» пути.

2. Спазмы мышц

Дело может быть не только в нехватке магния и вышедших с потом электролитов. Кальций (точнее его отсутствие) тоже замешан, особенно когда спазмы непроизвольные. Если вместе с ними — онемение конечностей, покалывания, судороги… В общем, далеко так не заедете.

3. Нестабильное давление

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Кальций регулирует артериальное давление, его дефицит ведет к гипотонии. Кстати, в таком состоянии любая стрессовая ситуация ваше низкое давление внезапно «выталкивает» на запредельно высокие уровни. Да, это тоже результат нехватки главного героя этой статьи. Знайте: резкие скачки давление крайне не полезны для здоровья и требуют лечения.

Нестабильное давление до добра не доведет Источник: pinterest.com

4. Потемневшие зубы

Сперва теряется блеск и белизна, затем они просто темнеют. Потом разрушается эмаль, зубы становятся хрупкими. Затем разрушаются. Печальный финал. Не очень к лицу красивому-здоровому велосипедисту. Не допустите этого.

5. «Больная» кожа

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Если ваша кода что после тренировок, что после бьюти-процедур — все равно дряблая, то еще один печальный признак страшной нехватки кальция. И да: изморенные спазмами, измотанные тренировками, с отсутствующим тонусом, мышцы в таком состоянии тоже не способствуют здоровью кожи.

Хорошо выглядит и ездит тот, кто хорошо восстанавливается. И ест кальций Источник: depositphotos.com