Антисептик из водки своими руками для велосипедиста: эффективная мера или бесполезность

Ситуация обостряется: усиливаются меры в рамках карантина, «выгребают туалетную бумагу», а теперь и антисептик нигде не купить. А, может, можно сделать антисептик из водки своими руками?
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Как ни крути, все равно с кем-то за руку поздороваетесь или кто-то прикоснется у рулю вашего велосипеда... Как ни старайтесь, лицо все равно потрогаете (неумышленно, незаметно — например, почесать нос / вытереть капли пота). Как быть? Ответ на вопрос: регулярно обрабатывать руки антисептиком. Но сегодня такой в аптеке уже не купить (если удастся — смело можете называть себя счастливчиком). И что делать?
Многие импровизируют: делают антисептик из водки своими руками. А он эффективен?
Антисептик из водки своими руками. Эффективен?
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Эксперты не подтверждают эффективность такого средства. А именно: доктор медицинских наук, эпидемиолог Алла Мироненко утверждает: «Обязательным в составе антисептика должен быть спирт 70%. В водке градус меньше — всего 40%. Производители готовых антисептиков компенсируют меньшее содержание спирта другими компонентами. Я бы не советовала готовить антисептики на основе водки. Бактерии чувствительны к спирту 70%. Антисептики на основе водки не защитят».
Вадим Аристов, инфекционист и консультант по управлению изменениями, дает совет: «Вместо спирта можно использовать хлоргексидин, но обязательно двухпроцентный».
Антисептик из водки своими руками — вещь малоэффективная. Нужен спирт 70% Источник: depositphotos.com
Антисептик из водки своими руками — вещь малоэффективная. Нужен спирт 70%
Источник: depositphotos.com
Антисептик своими руками. Рецепт от ВОЗ
Необходимые элементы состава:
- этиловый спирт — 833 мл;
- перекись водорода — 42 мл;
- глицерин — 15 мл.
Как приготовить:
- Смешать все ингредиенты. Добавить немного дистиллированной или кипяченой воды. Количество воды определите, исходя из нужной консистенции.
- Разлить полученный раствор в несколько небольших емкостей. Носить с собой и регулярно пользоваться.
- Обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд, уделяя особое внимание области под ногтями.
Еще один способ приготовить антисептик из водки своими руками:
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