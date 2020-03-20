Как не заразиться коронавирусом, катаясь на велосипеде

Вы без проблем можете продолжать кататься на велосипеде. Но есть некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание и урегулировать. Что за вещи?

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Мир в шоке: коронавирус разросся до масштабов пандемии, в Италии и Испании за езду на велосипеде даже штрафуют на €3000 (подробности тут). Многим в данный момент приказано находиться дома и избегать контакта с внешней средой. Но если эта мера предосторожности не коснулась вашего региона и вы продолжаете кататься на велосипеде, вот вам несколько мер, которые стоит интегрировать в свой привычный тренировочный режим.

1. Ездить в одиночку

Да, мы любим и регулярно катаемся группами. Ибо «одна групповая гонка лучше трех разделок» (с). Но только не в это тревожное время. Вы обязательно сядете кому-то на колесо, кто-то покашляет, кто-то сплюнет… Рискуете. Оно вам надо?

Про жизнь велосипедиста, любящего разделки Источник: facebook.com

2. Берите все необходимое

Еще одна причина, по которой мы любим кататься в группе, — поддержка. Заголодал — с тобой поделятся едой. Прокололся — дадут насос, камеру и / или латку + иногда за пелотоном едет техничка. Когда вы сам, поддержки — ноль. Поэтому всегда берите с собой полный ремкомплект (что в него должно входить — читайте тут + советы для самостоятельного ремонта велосипеда), а также достаточно еды, деньги и телефон.

3. Проверяйте исправность велосипеда

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Своевременно проходите ТО, обслуживайте велосипед сразу после заезда, смазывайте цепь и перед заездом накачивайте шины — и будут велики шансы того, что ваша тренировка пройдет без сюрпризов. Как обслуживать велосипед, чтобы он не ломался и служил долго — читайте тут.

Своевременно обслуживайте велосипед — и он вам не будет преподносить «сюрпризы» Источник: pinterest.com

4. Рассмотрите более короткие маршруты

В связи с карантином гонки не проводятся. Поэтому не насилуйте себя на тренировках, ведь изнурительные, они подавляют иммунитет. А в это тревожное время он должен быть особенно крепким. Идеальный вариант — заезды на среднем пульсе продолжительностью 60-90 минут после 15-минутной разминки. Можете попробовать один из следующих вариантов:

Темповая

Увеличьте свои усилия до жесткого, но устойчивого уровня: частота сердечных сокращений в зоне 4 (максимальная частота сердечных сокращений от 75% до 85%). Задержитесь в этом темпе на 10-20 минут. Восстанавливайтесь за половину интервала времени. Повторите от 1 до 2 раз.

Еще один вариант темповой тренировки

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Увеличьте усилия до зоны 4 (максимальная частота сердечных сокращений от 75% до 85%) и удерживайте их в течение 5 минут. Затем еще поднимите усилия на несколько ударов в минуту (начало зоны 5), продержитесь так 1-2 минуты. Затем возвращайтесь в зону 4 на 5 минут. Восстановление — в легком темпе в течение 10 минут, затем повторите от 1 до 2 раз.

Для холмов

При умеренном подъеме поочередно: поднимайтесь на большой передаче с более низкой частотой вращения (ниже 70 об / мин) в течение 1-2 минут, затем вращайте легкую передачу (выше 90 об / мин) в течение 1-2 минут.

Как не заразиться коронавирусом — не топите «на все деньги» Источник: pinterest.com

5. Ставьте в известность близких и родных

Сообщайте, куда едете, по какому маршруту будете передвигаться, как долго там планируете быть. Есть учетная запись на Strava или устройства, совместимые с Garmin или Wahoo, задумайтесь над возможностью подключения опции GPS-отслеживания. Или хотя бы через мессенджеры / Google Maps на смартфоне передавайте свою локацию: родные и близкие должны знать, где вы находитесь.

6. Используйте принцип Парето

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Согласно принципу, 80% следствий происходят из-за 20% причин. Следуйте этому закону, а именно: «не топите на все деньги», сохраняйте резерв сил. Особенно если едете по новой трассе / на новом велосипеде. Лучше «не дожать» и приехать домой целым, чем попасть в вело-ДТП и оказаться в больнице среди зараженных коронавирусом. Там-то уж точно шансы подхватить заразу высоки.

Да, трафик на улицах мегаполисов и шоссе сейчас не активный. Но это не должно быть поводом «вкручивать», подумайте о своих близких.

Во время карантина не убивайте иммунитет — воздержитесь от изнурительных тренировок Источник: pinterest.com