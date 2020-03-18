Может ли одышка быть симптомом заражения коронавирусом

Согласно Всемирной организации здравоохранения, одышка — один из основных симптомов коронавируса. Что же делать велосипедистам, а также бегунам, и в целом спортсменам?

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Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считают «одышку» одним из основных симптомов covid-19. Как и в случае с другим симптомом коронавируса (сухой кашель), одышка — повод в сию же минуту задуматься над некоторыми вещами. Что за «вещи»?

Ответы на вопросы дает Джейсон Фриц, доктор медицинских наук, доцент по легочной медицине в Penn Medicine и руководитель программы по лечению одышки в Penn Presbyterian Medical Center. Фриц — специалист по медицинскому термину, именуемому «одышка».

Что такое «одышка»? В каких ситуациях возникает? На что это похоже? Что делать?

«Одышка может означать разные вещи для разных людей, — говорит Фриц. — Но обычно это описывается как неприятное дыхание, ощущение невозможности получить достаточно воздуха. Также она может возникать при определенной активности, требующей периода отдыха, чтобы перевести дыхание».

Что чувствует и какие действия совершает человек, когда у него одышка? «Обычно персоне дышать становится некомфортно и она старается это делать быстрее», — утверждает Фриц.

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Есть ли способ, с помощью которого можно проверить одышку?

Не существует конкретного теста. Однако в некоторых случаях (утверждает эксперт) темноватый или синеватый цвет губ и / или кончиков пальцев может указывать на ненормально низкий уровень кислорода в крови, и в таких случаях срочно нужно на визит к врачу с целью дальнейшего медицинского обследования.

Может ли одышка быть хронической и как предугадать ее появление?

«Хронические заболевания легких или сердца могут вызывать одышку на хронической основе», — Фриц.

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Если у вас наблюдаются такие болезни, то, вероятно, можете предугадать, когда почувствуете одышку. Например, когда поднимаетесь вверх по лестнице, , слишком быстро бежите или на велосипедной тренировке загоняете себя в 2-3 зону сердца (тяжело дышать обычно становится в зонах 4-5, поэтому они «не считаются»).

«Хотя, при легочных расстройствах (например, астма) затрудненное дыхание может появиться более резко и непредсказуемо — из-за наличия чего-то вредного во вдыхаемом воздухе, например, инфекции», — предупреждает Фриц.

Острые легочные инфекции (такие как вирусы или бактерии) обычно вызывают затрудненное дыхание, которое возникает довольно быстро (часто в течение нескольких дней) и чаще всего связано с появлением нового кашля.

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Симптомы

Одышка является симптомом, который характерен почти для всех форм хронических заболеваний сердца и легких, а также при анемии, пониженном содержании кислорода в крови, и при некоторых нервно-мышечных проблемах. Любая респираторная инфекция тоже может вызвать затрудненное дыхание.

Если наблюдается одышка, стоит ли проходить тест на covid-19?

Поскольку причин одышки — миллион, при ее появлении не обязательно сразу мчаться на тест. Для начала, просто переключитесь на более медленную передачу, сбавьте каденс, или вовсе прекратите педалировать, остановитесь.

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Однако если возникает новая одышка в сочетании с признаками респираторной инфекции (например, лихорадка, кашель или образование мокроты), тогда есть смысл пройти тестирование на covid-19. И помните: есть масса других респираторных заболеваний, симптомы которых сродни коронавирусу. Например, грипп, ОРВИ, бактериальная пневмония.

Эти и другие симптомы могут иметь различные методы лечения. Рентген грудной клетки иногда может помочь лечащему врачу в диагностике проблемы в сочетании с другими исследованиями. Будьте здоровы.

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