Как безопасно ездить на велосипеде, когда вокруг коронавирус

Стоит ли принимать участие в соревнованиях? Безопасно ли ездить на велосипеде на улице? Можно ли подхватить коронавирус при езде в группе? Ответы на эти и другие вопросы — на страницах Bike&Me.

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Пандемия коронавируса продолжает распространяться. Результат налицо: многие велогонки отменяются, под вопросом даже Олимпийские игры в Токио 2020. Что уже говорить про локальные соревнования... В эти момент особо важен вопрос о том, что нужно делать для собственного здоровья и как это может повлиять на вашу тренировку.

Ответы на вопросы дают:

Дэвид Ниман — доктор философии, профессор здравоохранения Аппалачского государственного университета и директор Лаборатории человеческой деятельности в исследовательском кампусе Северной Каролины ;

— доктор философии, профессор здравоохранения и директор в исследовательском кампусе ; Брайан Лабус — доктор философии, магистр здравоохранения, доцент Школы общественного здравоохранения Университета штата Невада в Лас-Вегасе ;

— доктор философии, магистр здравоохранения, доцент в ; Эми Трикл — специалист по инфекционным заболеваниям одного из диспансеров в Сиэтле.

1. Безопасно ли ездить на велосипеде на улице?

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Безопаснее быть «снаружи», чем «внутри». Дело в том, что когда люди собираются вместе, они находятся в тесном контакте друг с другом. Обязательно кто-то чихнет, покашляет, прикоснется к своему лицу и так далее. Поэтому вместо тосковать в квартире, садитесь на байк и катайтесь / наслаждайтесь природой / свежим воздухом. И знайте: умеренные активности продолжительностью 30-60 минут стимулируют работу иммунной системы.

2. Стоит ли избегать катания в группах?

Да. Как минимум до 3 апреля 2020 — согласно объявлению Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса.

Избегайте скопления людей. Идеальный вариант — кататься наедине Источник: pinterest.com

3. Насколько опасно сплевывать во время езды на велосипеде?

Распространение covid-19 через слюну возможно, а также через кашель, чихание, насморк. Заражение происходит, когда эти капли попадают в нос, рот, глаза. Так что если таки решились ехать в группе, знайте эти правила и просите, чтобы при желании сплюнуть впереди едущие «откалывались» от группы, а потом добирали. Лишняя мера безопасности никому не навредит.

4. Как долго коронавирус может жить на одежде?

Эксперты пока не знают, возможно ли заразиться covid-19 через контакт с «инфицированной» одеждой. Но, согласно Всемирной организации здравоохранения, вирус на ней может жить от нескольких часов до нескольких дней.

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Если вдруг любимая велоджерси «вступила в контакт» с «сомнительным» велосипедистом, срочно выстирайте ее в горячей воде и высушите в горячей сушилке. И сами примите горячий душ + тщательно вымыть руки с мылом.

5. Можно ли прикасаться к посторонним предметам на улице?

Нежелательно. Но часто без этого никак (нужно же как-то браться за ручку двери подъезда + нажимать кнопку лифта), используйте перчатку. И ни в коем случае не трогайте свое лицо.

Мойте руки после каждого контакта с посторонними предметами Источник: pinterest.com

6. Может ли вирус распространяться через пот?

Передача коронавируса происходит между людьми, находящимися в тесном контакте. И происходит это через дыхательные капли, то есть путем обмена жидкостями через кашель, чихание, поцелуи. Через пот — нет.

7. Как понять наличие заражения, если симптомов не наблюдается?

«Мы пока не до конца понимаем, спустя какой период времени симптомы начинают себя проявлять», — утверждает Брайан Лабус. Поэтому советует держаться подальше от больных и мест большого скопления людей + регулярно мыть руки и не касаться ими лица.

8. После тренировки иммунитет слаб. Как быть?

Да, во время изнурительного заезда организм расходует запасы гликогена, после чего становится уязвимым (иммунитет ослаб). Так что тренировки на износ увеличивают ваши шансы пасть жертвой хвори.

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«Я советую воздержаться от объемных заездов или интервалов — пока мы не изучим covid-19. Не переусердствуйте. В данный период лучше заботьтесь о здоровье», — советует Дэвид Ниман. Но полностью отказываться от велосипеда эксперт не рекомендует, так как иммунитет напрямую связан с тренировками. Будете продолжать кататься с умеренной интенсивностью — будете менее уязвимы.

Иммунитет напрямую зависит от ваших тренировок. Занимайтесь умеренно Источник: pinterest.com

9. Можно ли тренироваться в залах?

Одни залы начали более серьезно подходить к вопросу уборки и дезинфекции тренажеров. Другие и вовсе закрылись на карантин. Как поступать вам, если заниматься — вещь жизненно-необходимая? Лабус советует перед использованием протирать оборудование антибактериальными салфетками и тщательно мыть руки после.

10. Можно ли пользоваться общественным велопрокатом?

Можно. Но перед этим тоже рекомендуется протереть поверхность + хорошая новость: вирус боится ультрафиолет (солнечные лучи). Посему велосипед, стоящий на солнце, считайте, прошел дополнительное санирование поверхности.

11. Что делать, если гонку не отменили? Ехать?

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Нет. С 15 марта 2020 и в течение следующих 8 недель ВОЗ рекомендует воздержаться от участия в мероприятиях в составе от 50-ти человек. «Цель — избежать толп и скоплений людей в помещении и на улице, пока мы не узнаем лучше о том, как вирус может распространяться и как с ним бороться», — говорит Ниман.

Воздерживайтесь от участия в гонке. Даже если ее не отменили Источник: pinterest.com