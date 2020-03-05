Является ли криотерапия эффективным методом восстановления

Не будем рассказывать о восстановлении как одного из важнейших фрагментов тренировочного процесса. Поговорим об одном из необычных способов прийти в себя и возобновить силы — криотерапии для велосипедиста.

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В период восстановления одни обильно откармливаются правильными блюдами, другие практикуют более простые и не менее действенные способы расслабиться, третьи и вовсе на диване лежат… Но есть еще один метод — криотерапия или погружение в холодную воду, или процедуры в холодной камере, в которую погружают спортсменов. Оставляют лишь головы. Температуры в этой камере сильно падают, так как там используется замороженный газообразный азот. Но давайте обо всем по порядку.

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Последнее крупномасштабное исследование, включающее криотерапию всего тела, показало: данные процедуры эффективно снимают то, что называется «симптоматикой» различных воспалительных состояний, регулярно воздействующих на спортсменов. То есть криотерапия влияла на различные факторы: от снижения окислительного стресса (молочная кислота) — и до выработки гормонов, метаболизма костей и здоровья скелета.

А как после убойного заезда восстанавливаетесь вы? Источник: pinterest.com

Криотерапия — это как?

Сначала нужно убедиться, что вы полностью высохли, потому что любая влага может повредить кожу (не удивительно: при таких-то температурах). Затем выдают перчатки и повязку на голову, которая и будет вашей единственной одеждой (наряду с нижним бельем). В некоторых местах есть переходная камера, температура которой может составлять около -60°C. Там вам нужно будет пробыть в районе 30 секунд. И только потом войдете в основную камеру, в которой от -110°C до -140°C. Провести там нужно около 2-3 минут.

Влияние криотерапии

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Предполагается, что кратковременное воздействие сильного холода вызывает изменения воспалительной реакции, уровня гормонов и восприятия боли. Вопрос в том, являются ли эти изменения достаточно существенными, чтобы улучшить восстановление для выносливых спортсменов, а также можно ли получить аналогичную выгоду без дорогостоящей высокотехнологичной камеры...?

Криотерапия — это когда сидишь в камере при температуре от -110°C до -140°C Источник: pinterest.com

Исследования показывают…

Исследования показывают, что криотерапия может снизить уровень кортизола. Эксперименты с участием элитных гребцов, тренирующихся 2 раза в день, показали: уровень упомянутого гормона стресса в контрольной группе увеличился через 3 дня, а вот в группе криотерапии похожий процесс был подмечен лишь через 6 дней. Поэтому, когда речь идет о кортизоле и многократных тренировках, то многократное лечение просто необходимо.

Еще одним преимуществом данной терапии является уменьшение воспаления. Дело в том, что выполнение большого количества упражнений может вызвать сильное воспаление и замедлить выздоровление. Именно поэтому все представители циклических видов спорта достойно оценят этот метод восстановления.

Недавние исследования показали, что у спортсменов, проходящих криотерапию всего тела, снижается выработка провоспалительных цитокинов. Но эти результаты наблюдаются только тогда, когда атлеты проходят не один, а несколько сеансов.

Но есть одно «но»

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Да, исследования показали, что криотерапия всего тела эффективна для восстановления. Но есть проблема. В большинстве научных исследований делается вывод о том, что погружение в холодную воду и пакеты со льдом в значительной степени так же эффективны.

Таким образом, напрашивается вывод: а есть ли смысл проходить по несколько раз процедуру, которая стоит ой как недешево...?

Аналог криотерапии — погружение в холодную воду. Так есть ли смысл? Источник: pinterest.com