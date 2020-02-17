Велогонщик команды Team Sunweb вернулся в строй после травмы яичка

«Это было настолько больно, насколько вы можете себе представить», — говорит австралийский профессиональный велогонщик Крис Хэмилтон, выступающий за немецкую Team Sunweb. Что за травма?

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В конце года 2019 на очередной тренировке Крис Хэмилтон в результате падения повредил тестикулы. Врачи сообщили плохую новость: травма серьезная, возвращение в спорт велогонщику светит нескоро. Но недавно Крис порадовал фан-клуб хорошей новостью: сообщил, что он поправляется и скоро мы его снова увидим в пелотоне.

Крис Хэмилтон. Скоро возвращается в боевой строй. Счастье Источник: instagram.com

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«Это было настолько больно, насколько вы можете себе представить. Но я восстановился. Сделал это быстрее, чем ожидалось. И теперь лечу в Европу, чтобы присоединиться к коллегам по цеху и продолжать с ними тренироваться да выступать», — говорит Хэмилтон.

Прошло уже 6 недель с момента моей аварии на велосипеде. Гонщик говорит, считает каждый день и с нетерпением ждет возвращения в команду.

Как австралийцу удалось так быстро излечиться?

«Считаю каждый день и с нетерпением жду возвращения в команду», — Крис Хэмилтон Источник: instagram.com

Крис Хэмилтон. Секрет быстрого восстановления

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«Чтобы побыстрее вернуться в строй, я вовсе не садился на велосипед, все время проводил с машиной: доставал и разбирал движок, собирал и ставил его обратно… Думаю, это и помогло мне поправиться быстрее, чем ожидалось», — продолжает ликовать велогонщик.

На данный момент Крис уже вылетел в Европу и готовится снова принимать участие в гонках.

Как восстанавливался Хэмилтон: разбирал и собирал движок авто Источник: instagram.com

Что за травма?

Это была рядовая тренировка, в результате которой произошла такая же рядовая авария, закончившаяся отнюдь не рядовой травмой: «лопнуло яичко». По данным исследования sportsmed.theclinics.com, травма мужских половых органов является довольно редкой, но потенциально серьезной в спорте. Может возникать из-за падений, столкновений, ударов ногами и из-за неисправности оборудования.

«Это было настолько больно, насколько можете представить», — Крис Хэмилтон про травму яичка Источник: instagram.com

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Хэмилтон должен был начать сезон, приняв участие в Австралийском Национальном Чемпионате (12 января 2020), но на старт так и не вышел. В сезоне 2019 он финишировал шестым в общем зачете Тур Даун Андер, восьмым в туре Польши и 34-м в общем зачете на Джиро д’Италия. Пока на счету у велогонщика есть участие в трех Гранд-турах: Вуэльта Испании 2017 года и две последних Джиро. Но Крис еще не выступал на Тур де Франс. Будем надеяться, сезон 2020 все изменит.

Крис Хэмилтон, ждем тебя на Тур де Франс 2020. Удачи! Источник: instagram.com