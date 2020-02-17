Спортивные травмы и восстановление

Велогонщик команды Team Sunweb вернулся в строй после травмы яичка

«Это было настолько больно, насколько вы можете себе представить», — говорит австралийский профессиональный велогонщик Крис Хэмилтон, выступающий за немецкую Team Sunweb. Что за травма?

В конце года 2019 на очередной тренировке Крис Хэмилтон в результате падения повредил тестикулы. Врачи сообщили плохую новость: травма серьезная, возвращение в спорт велогонщику светит нескоро. Но недавно Крис порадовал фан-клуб хорошей новостью: сообщил, что он поправляется и скоро мы его снова увидим в пелотоне.

Крис Хэмилтон. Скоро возвращается в боевой строй. Счастье

Крис Хэмилтон. Скоро возвращается в боевой строй. Счастье

Источник: instagram.com

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«Это было настолько больно, насколько вы можете себе представить. Но я восстановился. Сделал это быстрее, чем ожидалось. И теперь лечу в Европу, чтобы присоединиться к коллегам по цеху и продолжать с ними тренироваться да выступать», — говорит Хэмилтон.

Прошло уже 6 недель с момента моей аварии на велосипеде. Гонщик говорит, считает каждый день и с нетерпением ждет возвращения в команду.

Как австралийцу удалось так быстро излечиться?

«Считаю каждый день и с нетерпением жду возвращения в команду», — Крис Хэмилтон

«Считаю каждый день и с нетерпением жду возвращения в команду», — Крис Хэмилтон

Источник: instagram.com

Крис Хэмилтон. Секрет быстрого восстановления

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«Чтобы побыстрее вернуться в строй, я вовсе не садился на велосипед, все время проводил с машиной: доставал и разбирал движок, собирал и ставил его обратно… Думаю, это и помогло мне поправиться быстрее, чем ожидалось», — продолжает ликовать велогонщик.

На данный момент Крис уже вылетел в Европу и готовится снова принимать участие в гонках.

Как восстанавливался Хэмилтон: разбирал и собирал движок авто

Как восстанавливался Хэмилтон: разбирал и собирал движок авто

Источник: instagram.com

Что за травма?

Это была рядовая тренировка, в результате которой произошла такая же рядовая авария, закончившаяся отнюдь не рядовой травмой: «лопнуло яичко». По данным исследования sportsmed.theclinics.com, травма мужских половых органов является довольно редкой, но потенциально серьезной в спорте. Может возникать из-за падений, столкновений, ударов ногами и из-за неисправности оборудования.

«Это было настолько больно, насколько можете представить», — Крис Хэмилтон про травму яичка

«Это было настолько больно, насколько можете представить», — Крис Хэмилтон про травму яичка

Источник: instagram.com

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Хэмилтон должен был начать сезон, приняв участие в Австралийском Национальном Чемпионате (12 января 2020), но на старт так и не вышел. В сезоне 2019 он финишировал шестым в общем зачете Тур Даун Андер, восьмым в туре Польши и 34-м в общем зачете на Джиро д’Италия. Пока на счету у велогонщика есть участие в трех Гранд-турах: Вуэльта Испании 2017 года и две последних Джиро. Но Крис еще не выступал на Тур де Франс. Будем надеяться, сезон 2020 все изменит.

Крис Хэмилтон, ждем тебя на Тур де Франс 2020. Удачи!

Крис Хэмилтон, ждем тебя на Тур де Франс 2020. Удачи!

Источник: instagram.com

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