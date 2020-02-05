Сбил водитель авто: что делать пострадавшему велосипедисту

Собьют или травмируют — не самая приятная вещь для размышлений велосипедиста. Но, садясь на байк, вы должны быть готовы ко всему. А еще — знать, что делать в той или иной экстренной ситуации.

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«Реальность такова, что как бы вы не осторожничали, все равно будете регулярно подвергаться риску из-за чужой халатности, — утверждает Рой Табор, адвокат из Индианы, ведущий специалист в разбирательствах по ДТП с велосипедистами. — Даже самый защищенный байкер может стать жертвой чужой неосторожности. Ведь мы, к сожалению, не можем контролировать уровень безопасности всех участников дорожного движения».

Моменты после аварии — не лучшие для выяснения обстоятельств и причин. Да и часто бывает, что выяснять уже слишком поздно. Вот несколько вещей, которые помогут вам, велосипедисты, быть готовым к ДТП на дороге.

Страховка

Если вас сбивает водитель, есть большая вероятность, что он понесет только минимальную сумму страхования ответственности. Но в таких штатах, как Флорида, минимальные лимиты телесных повреждений иногда составляют $10 000, что может в десятки паз превышать расходы вашего посещения отделения неотложной помощи.

К счастью, большинство страхований защищает от незастрахованных и недостаточно застрахованных автомобилистов. Страхование автомобилистов, не имеющих страховки, также покрывает аварийные столкновения, которые, как отмечает велосипедный адвокат из Майами Эли Стиерс, к сожалению, слишком распространены.

«Если вас сбили, и водитель оставил помирать, то у вас не найдется никого, кто будет судиться за ущерб. Но по крайней мере ваши медицинские расходы и счета будут оплачены», — утверждает Эли.

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Медицинское страхование может быть более сложным, так как большинство полисов не допускают модернизацию выбранного пакета. Многие гонщики сталкиваются с дорогостоящей дилеммой: купить более надежную медицинскую страховку с внушительным ценником или «бросить кубик» и надеяться, что повезет. Стиерс советует: «При покупке полиса обязательно смотрите на франшизы».

Страхуйте себя и велосипед. От ДТП это не спасет, но поможет возместить убытки Источник: pinterest.com

Катайтесь с камерами

Камеры не спасут вас от халатного водителя, но помогут доказать, что в ДТП виноват именно он. «Полицейские, расследующие автомобильные аварии и столкновения с велосипедами, часто пытаются воссоздать аварию и определить, кто проштрафился», — говорит Стиерс. Вашей камерой снятое видео ускорит процесс и поможет понять, кто нарушил.

Зачастую доказательства, собранные сразу на месте, играют решающую роль в принятии дальнейшего решения вины. Ролик с вашей action-камеры — не просто доказательство, а, по сути, прямой иск против водителя, совершившего ошибку.

Дело еще может усложнить и часто бессознательное предубеждение полицейских о том, что не прав именно велосипедист + копы банально в полной мере могут не знать законы, касающиеся взаимодействия велосипедистов и водителей на дороге.

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«К сожалению, многие полисмены и водители думают: когда сбили велосипедиста — он получил по заслугам. У меня было много дел, в которых драйвер и / или офицер в инциденте обвиняли именно велосипедиста. Хотя, по факту авария стала следствием ошибки и / или нарушения ПДД именно автомобилиста», — говорит Стиерс.

Упростите процесс поиска виноватых — оснащайте велосипед видео-камерами Источник: pinterest.com

«Аварийные» контакты

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«Не полагайтесь на телефон: он может быть поврежден. Возите с собой прочный пакет с визитками / контактами / номерами телефонов, по которым нашедший вас человек сможет сразу позвонить в случае форс-мажора», — советует Рой Табор. А идеальный вариант — специальные шлемы или фитнес-браслеты с технологией отправки сообщений / указания вашей локации выбранным вами контактам в случае падения или удара. Примеры таких шлемов в следующем видео:

План действий на месте происшествия

В случае ДТП знайте и четко придерживайтесь следующего алгоритма действий:

если сбили товарища — вызовите скорую и предоставьте экстренную медицинскую помощь ;

; сфотографируйте место происшествия, соберите контакты потенциальных свидетелей;

проанализируйте местность и отыщите камеры, которые могли снять инцидент;

когда приедет полиция, обязательно узнайте и запомните (лучше запишите / сфотографируйте) имена и фамилии офицеров;

запишите все подробности происшествия, пока они в вашей голове еще свежи.

Бывают случаи, когда медицинское обслуживание может быть чрезмерно дорогим, но не позволяйте этому мешать вам обращаться за помощью. Если медработники считают, что это оправданно, отправляйтесь в больницу для дальнейшего лечения или анализов.

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«К сожалению, многие велосипедные травмы являются травмами головы, и, как правило, невозможно оценить их на месте, — говорит Стиерс. — Головная компьютерная томография в больнице может исключить любое кровотечение, кровоподтеки или структурные повреждения. Если получили удар по голове или потеряли сознание, следует обратиться в больницу, чтобы исключить серьезные опасные для жизни травмы. То же самое касается любых переломов или вывихов».

И Стиерс, и Табор не советуют разговаривать со страховой компанией водителя, не имея адвоката или другого представителя закона рядом с вами. Держите в больнице сломанные велосипед, детали или шлем, а также одежду, которая была повреждена по причине аварии.

Случилось ДТП — срочно вызывайте скорую и полицию Источник: pinterest.com