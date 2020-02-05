Она возвращается: «Королева мира UCI MTB» с порванным сухожилием снова едет в гонку

Рейчел Атертон — британская профессиональная гонщица mtb, многократная чемпионка мира UCI. В июле 2019 на Ле Же (Les Gets) порвала ахиллово сухожилие. Последовал длительный и болезненный период восстановления.

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Но недавно Рейчел Атертон заявила, что идет на поправку и уже во всю тренируется — дабы выступить 21 марта 2020 на Кубке мира, который пройдет в городке Лозан, Португалия.

В интервью журналистам Red Bull Рейчел Атертон рассказала о травме, страхе снова сесть на байк, как она с этим справилась и что ее мотивировало.

— Как вы? Как травма заживает?

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— Нормально, хоть с момента операции прошло не так много времени: всего 6 месяцев. Вернулась в спортзал. Надеюсь, скоро смогу увеличивать рабочие веса, чтобы укрепить ахиллово сухожилие и надеяться, что оно будет готово к ближайшему чемпионату мира. Сейчас самое время начать его загружать.

У меня ощущение, словно так долго не ездила на велосипеде. Очень хочу вернуться на байк. Собираюсь приложить все усилия для того, чтобы выступить в марте на Кубке мира 2020.

«Приложу все усилия для того, чтобы выступить на Кубке мира 2020», — Рейчел Атертон Источник: Red Bull

— Нервничали, когда снова садились на велосипед?

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— Было довольно страшно. Я взяла у мамы ее электробайк, очень плавно и медленно наступала на педали. Странное ощущение, будто в теле вовсе нету сил. Но я их в себе нашла, и сейчас наконец-то катаюсь в горах на свежем воздухе. Не последнюю роль в этом сыграла интернет-переписками с другими спортсменами и просто велосипедистами, тоже пережившими похожего рода травмы.

Рейчел Атертон — 39-кратный победитель на различных кубках и чемпионатах по mtb Источник: Red Bull

— Расскажите о реабилитации.

— Три месяца провела на костылях. Тяжелый был период: не могла ничего делать, даже ходить. Со временем начала делать маленькие шажки. Великим успехом для меня стало совершить первый шаг без костылей. Было тяжело и пугающе, но смогла. Затем пошла в спортзал и с тренером выполняла подъемы икр. Каждые несколько недель наблюдался прогресс, и это невероятно мотивировало.

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Чувствую: много еще времени пройдет до того, как полноценно смогу выступать на гоночных трассах и выполнять большие прыжки. Но каждая маленькая цель, которую достигаю — возможность приседать, увеличивать вес в тренажерном зале — вот то, на чем пытаюсь сосредоточиться: каждый день, каждую неделю. Я знаю: в конце концов буду готова к тренировкам и гонкам.

Удачи, Рейчел! Крепкого здоровья и быстрого восстановления!

«Я знаю: в конце концов буду готова к тренировкам и гонкам», — Рейчел Атертон Источник: instagram.com