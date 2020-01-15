Болит в «стыдном» месте: 5 распространенных травм велосипедистов и как их избегать

Вы можете и не понимать, что с вами происходит. А потом окажется, что у вас колени «на финальной стадии», и неудачно подобранное седло превратило пятую точку в зону военных действий.

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Удовольствие от езды на велосипеде зависит от многих факторов. Но на первом месте — комфорт. Часто велосипедисты игнорируют этот фактор (мол, «свыкнусь, притрется»), а потом травмируют себя. Причем делают это регулярно.

Сегодня Bike&Me рассказывают про самые распространенные травмы велосипедистов + объясняют, как их избежать.

1. Травмы колен

Сперва вы не обращаете внимание на боль в колене, а потом из-за нее не можете даже нормально ходить. Про «кататься» речь тем более на заходит.

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Как правило, боль в коленной чашечке возникает из-за слишком низко расположенного седла, а боль в задней части колена — когда седло слишком высоко. Боль в боковой части колена (особенно во время поворотов) может быть связана с тем, как вы сидите и насколько сильно согнута нижняя конечность в процессе катания.

Именно поэтому иногда изменение высоты, угла и положения седла даже на 1 миллиметр может сыграть решающую роль.

Берегите колени — это одно из самых уязвимых мест велосипедиста Источник: pinterest.com

2. Боль в пояснице

Еще одна распространенная травма велосипедистов. Чаще всего возникает из-за неправильной посадки. А именно: когда велосипедист принимает агрессивную аэродинамическую позу, при этом заранее не сделав фит.

Да, так он (райдер) едет быстрее, но недолго. А когда слезает с байка, то не может разогнуться. И спина потом «стоит колом» еще не один день. Хотите ездить быстро — тренируйте скорость и выносливость. Хотите правильно сидеть — путем проб и ошибок определяйте оптимальную длину и угол выноса руля / высоту, угол и длину седла / положение шипов на контактных педалях / длину шатунов / размер рамы…

Нет времени и желания со всем этим возиться, или не получается найти оптимальное решение — делайте фит.

3. Трапеция и боль в шее

Если вы находитесь слишком высоко над верхней трубой рамы велосипеда, увеличивается давление на плечи, шею и верхнюю часть спины, а также ухудшается поза последней (позвоночник искривляется).

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Как быть? Экспериментируйте с регулировкой высоты седла, его углом и длиной выноса руля — это может серьезно повлиять на комфорт во время езды на велосипеде + помочь в проблемах спины или шеи.

К слову: если шея уже болит, разминайте ее этими упражнениями.

Болит шея — примите вертикальную позу (седло — ниже, руль — выше) Источник: gettyimages.com

4. Раздражение в области паха (сыпь)

Обычно во всем «виновато» седло, точнее неудачно подобранная его ширина и высота (натирает). Как правильно выбирать аксессуар в соответствие своему тазу — читайте тут и знайте: любое смещение от центра седла тут же приводит к повышенному давлению на седалищные кости и места рядом расположенные.

Не последнюю скрипку в данной «науке» играет и материал велоформы: качественный «памперс» уменьшит дискомфорт и поможет избежать сыпи. И да, контрмера по борьбе с последней — нанесение крема на зону Х перед одеванием велотрусов.

5. «Горящие» стопы

Еще одна распространенная травма велосипедистов. Причиной может быть что угодно: подошва обуви, положение тела, выбор педалей, и даже носки. Кстати, ноги могут не только гореть, но и неметь. Обычно процесс начинается с покалывания стоп, затем онемение, в итоге выливающиеся в снижение мощности да эффективности, боль…

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Как избежать? Во-первых, убедиться, что башмаки не слишком узкие (или свободные) и соответствуют ширине / длине ноги. Во-вторых, нужно правильно расположить тело на велосипеде, не слишком близко или далеко. В-третьих, убедиться в хорошем соотношении педалей к обуви.

Горят стопы — убедитесь в качестве велосипедной обуви / ее соответствии вашей ноге Источник: pinterest.com