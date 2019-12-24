Простудился: выезжать, или дома полежать

Майк Глиссон, профессор спортивной биохимии, утверждает: «Велосипедисты простуде подвержены не менее остальных. Особенно если они принимают участие в продолжительных гонках или утомительных тренировках». А почему?
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Во время таких продолжительных и изнурительных спортивных нагрузок (например, проехать 100 км на велосипеде) ослабляется иммунитет, и сразу после завершения тренировки / гонки велосипедист наиболее всего подвержен простуде. Поэтому именно в такие моменты стоит держаться подальше от людей с ОРВИ, а еще быстро согреться и надеть сухую одежду после финиша.
А что делать, если уже простудился?
Некоторые эксперты считают, тренироваться можно и дальше, но только при одном условии: если симптомы простуды «выше шеи». То есть это насморк, чихание. Если же все «ниже шеи» — дела посложнее. Но с этим утверждением согласны не все: тут дело зависит от нагрузки на тренировке.
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«Если вы — не профи, то зачем вам себя выжимать? Избегайте тяжелых упражнений. А как только состояние улучшилось — постепенно возвращайтесь к привычному тренировочному плану. Помните: в простуженном состоянии тренировка должна быть менее интенсивной и короче привычного», — утверждает Майк Глиссон.
Как лечить простуду
Чтобы побыстрее избавиться от насморка, чихания и температуры, выполняйте следующие указания.
1. Снижать интенсивность.
- Когда поняли, что простудились, тело уже давно в состоянии борьбы с хворью. Будете подавлять иммунитет тяжелыми тренировками — будет только хуже.
2. Есть фрукты и пробиотики.
3. Есть витамины D3 и C.
4. Принимать цинк.
- Обычно болеют до недели. БАДы с цинком сократят время протекания хвори + смягчат симптомы. «Цинк и полезные травы — например, эхинацея — хорошая поддержка для иммунитета», — утверждает Глиссон.
5. Спите не менее 7-8 часов.
Как лечить простуду — спите не менее 7-8 часов в сутки Источник: pinterest.com
Как лечить простуду — спите не менее 7-8 часов в сутки
Источник: pinterest.com
Профилактика заболеваний
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«Регулярное питье, в том числе и пробиотиков, поедание фруктов, витамина C и D3 поможет снизить заболеваемость у регулярно тренирующихся велосипедистов», — уверен Глиссон. Чтобы не подхватит вирус, избегайте людных мест, простуженных товарищей, и соблюдайте правила личной гигиены. И тщательно мойте руки.
Ключевые моменты профилактики
- Много пить. Лимфатическая система переносит лейкоциты и антитела по телу, слизь защищает нос, рот. Чтобы у лимфатической системы было достаточно слизи, ей нужно много воды.
- Спать 7-8 часов в сутки. Это восстанавливает иммунитет, который особенно подавлен после жесткой-изнурительной тренировки.
- Регулярно мыть руки. Особенно перед едой. И не касаться руками лица, чтобы через нос / рот / уши / глаза не занести инфекцию в организм.
- Минимум стрессов. Они, как и тренировки — выжимают соки не только из вас, но и вашего иммунитета.
- Тренируйтесь с умом. Дайте телу поработать не только мышцами, но и иммунитетом. Оставьте ему шансы уничтожить вирус.
- «Нет» переохлаждению. Во время тренировки температура тела снижается — ваши шансы заболеть растут. Посему одевайтесь многослойно, выбирайте правильные велоштаны, куртки, перчатки, бахилы.
Всем здоровья!
Одевайтесь многослойно. И утепляйте руки: они отмерзнут раньше всего Источник: pinterest.com
Одевайтесь многослойно. И утепляйте руки: они отмерзнут раньше всего
Источник: pinterest.com
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