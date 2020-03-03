Не ранним утром, и не поздним вечером: названо лучшее время для велотренировок

Ученые утверждают: промежуток между 16:00 и 17:00 может быть самым лучшим временем для велотренировки. Но почему?
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Причина
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Согласно ученым, в промежуток от 16:00 до 17:00 употребление кислорода человеческим организмом возрастает. Легкие начинают работать более активнее (по сравнению с утром или вечером). В итоге температура тела в упомянутое время поднимается на 1-2°. Это помогает быстрее сделать разминку и растяжку. При этом минимизируется риск мышечных травм.
Врачи рекомендуют велосипедистам обращать внимание на биоритмы своего организма, наблюдать, в какое время они чувствуют себя максимально расслабленными или же полными сил, заряженных и готовых в бой.
Про людей в целом
Также исследования помогли выявить, что у обычных людей максимальная работоспособность проявляется:
- с 8:00 до 12:00;
- с 17:00 до 19:00.
На эти циклы важно обращать внимание всем, особенно спортсменам. Знания о положительных и отрицательных периодах в сутках помогают правильно распределить степень интенсивности тренировок и наиболее эффективно использовать свой внутренний ресурс.
Лучшее время для велотренировок — с 8:00 до 12:00 / с 17:00 до 19:00 (ученые) Источник: depositphotos.com
Лучшее время для велотренировок — с 8:00 до 12:00 / с 17:00 до 19:00 (ученые)
Источник: depositphotos.com
Интересные факты о биоритмах организма
- Максимальная величина потребления кислорода (МПК) в организме выявлена в 18:00 вечера, минимальная — в 10 утра.
- Утром мышечная сила ниже, чем во второй половине дня. Самые низкие показатели в различных спортивных упражнениях даже у высококвалифицированных спортсменов наблюдаются в 13-14 часов. В это время работоспособность сердечно-сосудистой системы снижается, она значительно хуже реагирует на физическую нагрузку.
- У каждого органа и системы в организме есть свое время активной работы и отдыха. Знание этих нюансов помогает не перегружать их и получать меньше спортивных травм.
- Для спортсменов-«жаворонков» оптимальное время для основной нагрузки при распределении ее на 2-3 раза в день — с 10 до 13 часов, а для «сов» — 17-19 часов.
Подводя итоги
Изучайте и знайте биоритмы своего организма, и обязательно используйте их в своих спортивных целях. Успехов!
Катайтесь на велосипеде и утром, и вечером — и ваше настроение всегда будет хорошим Источник: YouTube
Катайтесь на велосипеде и утром, и вечером — и ваше настроение всегда будет хорошим
Источник: YouTube
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