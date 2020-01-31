Хочешь — ехай: ученые сняли вето на вечерние тренировки перед сном

Хотите поздно вечером прокатиться на велосипеде — больше не отказывайте себе в этом! Почему так — объясняют австралийцы.

Давно бытует мнение, подкрепленное научными исследованиями: высокоинтенсивные тренировки по вечерам препятствуют дальнейшему сну. Поэтому тренеры и врачи рекомендуют заниматься как минимум за 4 часа до сна.

Но недавно было проведено очередное исследование, поставившее под сомнение негативное влияние вечерних тренировок на дальнейший сон.

Ученые Университета Чарльза Стерта в Австралии провели эксперимент. Респонденты — мужчины среднего возраста. Все они тренировались по вечерам. В итоге «всплыли» интересные факты.

Исследование

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За неделю до проведения эксперимента были зарегистрированы характер сна, приемов пищи, пиковое потребление кислорода и уровень глюкозы 11 легкоатлетов, участников исследования. Всем им пришлось выполнять по 3 тестовых испытания:

30-минутные интервальные упражнения — 6 высокоинтенсивных циклических спринтов по 60 секунд на максимальном уровне потребления кислорода + 4 минуты упражнений между ними, выполняемые вполсилы.

Каждое испытание длилось 3 дня:

первое проходило утром — 6 :00-7:00 ;

; второе днем — 14:00-16:00 ;

; третье вечером — 19:00-20:00.

Период восстановления между испытаниями — 5 дней.

Тренироваться вечером — плохо для сна. Но это не точно Источник: depositphotos.com

Результат

Результат продемонстрировал: вечерние тренировки (с 19:00 до 20:00) не оказывали негативного воздействия на сон.

Но: ученые и отметили, что идеальное время для тренировки перед сном индивидуально. Оно может смещаться в ту или иную сторону в зависимости от:

режима дня;

цикла сна и бодрствования.

А еще, поскольку участниками исследования оказались только мужчины среднего возраста, есть все причины полагать, что «схема не работает» на примере женщин и более молодых / пожилых легкоатлетов.

Вы — девушка? Не факт, что вечерние тренировки на пользу вашему сну Источник: depositphotos.com

Еще одно наблюдение

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По результатам данного эксперимента австралийские ученые сделали еще один вывод: выходная мощность во время дневных и вечерних занятий была больше. В итоге это блокировало сигналы, управляющие аппетитом. Таким образом можно предположить, что вечерние тренировки особо полезны для тех, кто хочет похудеть, ибо после занятия уставшему атлету уже не особо до еды, «побыстрее бы в кроватку».