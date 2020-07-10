4 причины ездить на работу на велосипеде

Велосипед — это само по себе здорово, причем без дополнительных поводов. Но как часто вы выбираете этот вид транспорта, чтобы добраться до работы?

Продление продолжительности жизни, выносливость и здоровое сердце — давно известные преимущества езды на велосипеде. Уверены, абсолютно каждый знает о том, что велосипед — довольно нехитрый вид транспорта, который эффективно улучшает качество нашей жизни. С какой стороны не посмотри, он делает нас только лучше. Мы решили рассказать о нескольких причинах, почему лучше добираться до работы на велосипеде, нежели на автомобиле. Итак, если вы будете ездить на работу на велосипеде, то сможете…

Привести свою форму в порядок

Если у вас есть лишний вес или вас расстраивает отсутствие тонуса, поездки на велосипеде — это ваше спасение. Конечно, вы можете приобрести онлайн-тренировки и добиться неплохих результатов, но на это потребуется много времени. Плюс ко всему, придется потратить и некоторую сумму денег. Велосипед — бесплатный способ добиться желаемой фигуры. Большинство людей уверены, что лучший способ для похудения — ежедневно выходить на пробежку. Справедливости ради стоит отметить, что бег действительно является эффективным способом сжигания жира, однако считать его панацей тоже не стоит.

Подумайте сами, вы сотрясаете тело, только пока нога касается земли. Если вы нацелены скинуть пару десятков килограммов, то путь к похудению через бег будет весьма непрост и тернист. Кроме того, могут существенно пострадать суставы. Вместо этого, задумайтесь о покупке велосипеда на этом сайте, ведь при езде на велосипеде большая часть веса приходится на сиденье, что гораздо безопаснее для здоровья суставов. Одной из главных привилегий велосипедного фитнеса является возможность совместить его с необходимостью добраться до работы, приехав пораньше взбодрившимся после езды. Вы будете стройнеть без ущерба свободному времени.

Реже сидеть в интернете

Безусловно, интернет занимает важное место в нашей жизни. Казалось бы, еще 10 лет назад мы могли прожить без социальных сетей и мессенджеров, а теперь не можем обойтись без них и дня. Если вы тратите слишком много времени в лучших интернет-казино, то езда на велосипеде поможет вам избавиться от привычки зависать в Сети. У вас вряд ли получится управлять велосипедом и мониторить Сеть, тогда как в такси или общественном транспорте «залипнуть» в интернете — нехилое дело.

Порадовать свое начальство

Доказано, что сотрудников-велосипедистов начальство ценит больше. Как показали результаты исследования британской компании Cyclescheme, большинство начальников уверены, что сотрудники, приезжающие на рабочее место на велосипеде, приносят больше пользы. Они также считают, что такие сотрудники энергичнее. Сами сотрудники сообщили, что благодаря поездкам на велосипеде на работу и с работы они меньше устают, за что и получают похвалу от начальства. Действительно, регулярные поездки на велосипеде помогают стать сообразительнее. Так что, даже если велосипед не поможет вам стать студентом Гарвардского университета, то как минимум привычная работа будет даваться проще.

Разнообразить свой рацион

Наверняка, в паре километров от вашего офиса есть чудесное кафе с недорогими и вкусными бизнес-ланчами, но вы вынуждены ходить в местную столовую, потому что она гораздо ближе. Как бы не хотелось обедать в том милом кафе, но потратить на дорогу полчаса готов только беспечный сотрудник. Но как только вы сядете на велосипед, то полчаса легко превратятся в 5-10 минут, что, согласитесь, совсем другое дело. Плюс ко всему, даже при крайне неспешной езде можно израсходовать порядка 300 калорий в час, так что можно заказать себе обед посытнее.

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4 причини їздити на роботу на велосипеді

Велосипед — це саме по собі здорово, причому без додаткових приводів. Але як часто ви вибираєте цей вид транспорту, щоб дістатися до роботи? Продовження тривалості життя, витривалість і здорове серце — давно відомі переваги їзди на велосипеді. Впевнені, абсолютно кожен знає про те, що велосипед — досить нехитрий вид транспорту, який ефективно покращує якість нашого життя. З якого боку не глянь, він робить нас тільки краще. Ми вирішили розповісти про кілька причин, чому краще добиратися до роботи на велосипеді, ніж на автомобілі. Отже, якщо ви будете їздити на роботу на велосипеді, то зможете...

Покращити фізичну форму

Якщо у вас є зайва вага або вас засмучує відсутність тонусу, поїздки на велосипеді — це ваше спасіння. Звичайно, ви можете придбати онлайн-тренування та досягти непоганих результатів, але на це потрібно багато часу. Плюс до всього доведеться витратити й деяку суму грошей. Велосипед — безкоштовний спосіб добитися бажаної фігури. Більшість людей впевнена, що кращий спосіб для схуднення — щодня виходити на пробіжку. Справедливості заради варто відзначити, що біг дійсно є ефективним способом спалювання жиру, однак вважати його панацеєю теж не варто.

Подумайте самі, ви стрясаєте тіло, тільки поки нога торкається землі. Якщо ви націлені скинути пару десятків кілограмів, то шлях до схуднення через біг буде досить непростий і тернистий. Крім того, можуть істотно постраждати суглоби. Замість цього задумайтеся про покупку велосипеда на цьому сайті, адже при їзді на велосипеді велика частина ваги приходиться на сидіння, що набагато безпечніше для здоров'я суглобів. Однією з головних привілеїв велосипедного фітнесу є можливість поєднати його з необхідністю дістатися до роботи, приїхавши раніше підбадьореним після їзди. Ви будете стрункішати без шкоди для вільного часу.

Рідше сидіти в інтернеті

Безумовно, інтернет займає важливе місце в нашому житті. Здавалося б, ще 10 років тому ми могли прожити без соціальних мереж та месенджерів, а тепер не можемо обійтися без них і дня. Якщо ви витрачаєте занадто багато часу в кращих інтернет-казино, то їзда на велосипеді допоможе вам позбавитися від звички зависати в Мережі. У вас навряд чи вийде управляти велосипедом і моніторити Мережу, тоді як у таксі або громадському транспорті «залипнути» в інтернеті простіше простого.

Порадувати своє начальство

Доведено, що співробітників-велосипедистів начальство цінує більше. Як показали результати дослідження британської компанії Cyclescheme, більшість начальників впевнена, що співробітники, які приїжджають на робоче місце на велосипеді, приносять більше користі. Вони також вважають, що такі співробітники енергійніші. Самі співробітники повідомили, що завдяки поїздкам на велосипеді на роботу та з роботи вони менше втомлюються, за що й отримують похвалу від начальства. Дійсно, регулярні поїздки на велосипеді допомагають стати кмітливішим. Тож навіть якщо велосипед не допоможе вам стати студентом Гарвардського університету, то як мінімум звична робота буде даватися простіше.

Урізноманітнити свій раціон

Напевно, в парі кілометрів від вашого офісу є чудове кафе з недорогими й смачними бізнес-ланчами, але ви змушені ходити в місцеву їдальню, тому що вона набагато ближче. Як би не хотілося обідати в тому милому кафе, проте витратити на дорогу півгодини готовий тільки безтурботний співробітник. Але як тільки ви сядете на велосипед, то півгодини легко перетворяться на 5–10 хвилин, що, погодьтеся, зовсім інша справа. Плюс до всього навіть при вкрай неспішній їзді можна витратити близько 300 калорій на годину, тому можна замовити собі більш ситніший обід.