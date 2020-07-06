Похудеть и быть счастливым: 10 причин купить велосипед летом 2020

Если вы — житель мегаполиса, то вам точно сюда.

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1. Самый быстрый транспорт в мегаполисе

Пробки никогда не покинут мегаполисы. А вместе с ними — ваши опоздания на работу. Велосипед же — шанс вовремя приезжать в место назначения. Мало того, на него еще и сгрузить что-то можно (например, сумки, пакеты — если он оснащен багажником). А по пути можно еще и совершать приятные пит-стопы на чашечку любимого кофе.

2. Быстро похудеть

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Вам не нужны специальные диеты и беспощадные велотренировки, если регулярно катаете на байке. Свидетели говорят, вес постепенно «сам начинает уходить». Единственное — не переусердствуйте, дабы «со старта» не отбить желание. Начинайте плавно, аккуратно вливайтесь в процесс.

3. Новые товарищи

Велосипедист велосипедисту товарищ (но это неточно). Если вы обитаете в большом городе, там обязательно есть вело-комьюнити, регулярно устраивающие групповые выезды. Ищите, присоединяйтесь, находите новых товарищей и вместо весело-приятно проводите время.

Велосипед — способ обзавестись новыми приятными знакомствами Источник: depositphotos.com

4. Рельефное тело

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Велосипед — кардио. Велосипед, как и бег, «сушит» тело. Это означает: сжигание жировой прослойки, за счет чего более четко начнет прорисовываться рельеф мышц. Ну ведь красиво же! Но это только в случае правильного питания и не менее правильных тренировок.

5. Легкие и сердце

Вместе с мышцами ног вы тренируете сердечную мышцу, а также увеличиваете объем легких. Велосипед: куда ни глянь, одни плюсы.

6. Долой стресс

Кто-то месит боксерскую грушу, кто-то жмет 100 кг от груди, кто-то вышивает крестиком. Мы выбираем велосипед. А как вы снимаете стресс?

Велосипед — одно из лучших лекарств от стресса Источник: pinterest.com

7. Бессонница = уничтожить

Активное катание = физическая активность = активное дыхание = обогащение клеток мозга кислородом. Все это избавляет от гормона стресса (кортизола), способствует выработке гормона счастья (серотонина) + приятная усталость, стимулирующая крепкий сон.

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8. Повышенный IQ

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Снова замешан кислород. Его активное «поглощение» влияет на гиппокамп, отвечающий за память, обучение и эмоции (научный факт, доказанный учеными из Университета Иллинойса). И влияние положительно. Откуда такая уверенность? Замешаны исследования, в результате которых эксперты пришли к выводу, что всего 6 месяцев активной езды на велосипеде способны:

увеличить гиппокамп на 2%;

улучшить способности к запоминанию и выявлению ошибок на 15-20%;

омолодить головной мозг на 2 года.

Велосипед повысит IQ и укрепит здоровье Источник: pinterest.com

9. Парковка без проблем

Байк легко паркуется там, где не паркуется машина. Он без проблем пристегивается к любому столбу, забору, лавке. Ну а самое приятное: он никому не мешает и пробок не создает, даже будучи небрежно брошенным в крайнем правом ряду. Главное — пристегивайте его правильными замками.

10. Экономия денег

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Новый-красивый велосипед — нынче вещь недешевая. Но если вам нужно лишь транспортное средство для езды на работу / с работы, то зачем покупать топовый байк модельного ряда 2020, присмотритесь к одному из этих недорогих вариантов и катайтесь на здоровье.

Велосипед — один из лучших способов весело провести время Источник: pinterest.com