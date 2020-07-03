5 велосипедных тренировок, которые повысят ваши силу и выносливость

Эти интервальные тренировки в будущем помогут вам в пелотоне доминировать и унижать!

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Интервалы. Одно лишь это слово уже вызывает «приступы страха» даже у самых одержимых тренировками велосипедистов. Но эти короткие и вызывающие страдания велосипедные тренинги предлагают огромную отдачу при сравнительно небольших временных затратах.

Доказано, что даже 20-30-секундные микроинтервалы увеличивают V02max, сжигают жир и улучшают выносливость. И они работают быстро. «Даже две недели интервальных тренировок существенно могут улучшить вашу работоспособность», — утверждает Пол Лаурсен, доктор философии, тренер по выносливости и спортивный ученый.

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Вы, наверное, уже слышали об интервальных тренировках высокой интенсивности, или HIIT (про них мы рассказывали тут). «В то время как некоторые из велосипедных тренировок, представленных ниже, могут считаться HIIT (особенно в стиле табата), интервальные тренировки также могут быть построены вокруг умеренных периодов интенсивности», — продолжает Лаурсен. Он намекает: не обязательно «интервалы» — это когда с «языком на плечах». А дабы окончательно развеять страх, напоминает, что интервальные тренировки могут сжигать жир до 28,5% больше, чем умеренные, устойчивые упражнения.

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Интервальные тренировки могут сжигать жир до 28,5% больше, чем умеренные упражнения Источник: pinterest.com

Что за тренировки?

Собрали тренинги, которые улучшат ваши скорость и выносливость. Выберите одну из тренировок и практикуйте ее не чаще двух раз в неделю. Не забывайте разминаться / заминаться, и через 4 недели результат приятно удивит.

1. Для мышечной выносливости

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Поможет повысить силу и натренирует тело — чтобы вы могли быстро восстанавливаться между интервалами, требующими повторных атак. На средних и больших передачах «нажимайте» в течение 40 секунд, затем восстанавливайтесь в течение 20 секунд. Повторите 10 раз. Это один сет. Надо 4, отдыхайте 5 минут между подходами.

2. Для эффективности педалирования

Эти мгновенные усилия помогут развить плавный и эффективный ход педали, а также каденс. Вращайте педаль изо всех сил в течение 10 секунд с частотой 90-110 об / мин, затем легко педалируйте в течение 20 секунд. Отдых — 5 минут. Это один сет. Проделывайте в течение 10-15 минут.

3. Для «горочек»

На умеренном холме встаньте из седла и 30 секунд педалируйте стоя. Затем 30 секунд восстановления, и снова 30 секунд активного педаляжа — но уже сидя. Восстановление — 10 минут. Нужно выполнить еще один такой сет. Держитесь.

4. Табата-интервалы для наращивания мощности

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Эти интенсивные усилия, разработанные японским спортивным ученым Изуми Табата, заставят ваше тело использовать больше мышц, а также повысят интенсивность, которую со временем научитесь выдерживать в течение 60-минутного испытания, что соответствует вашему порогу лактата. Спринт на максимуме сил — 20 секунд. Восстановление — 10 секунд. Повторить 6-8 раз.

5. Интервалы «атаки» — для увеличения порогового темпа

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Повышение порогового темпа поможет вам выдерживать атаки конкурентов. Во время следующей поездки крутите педали как можно активнее в течение 2-3 минут (усталость вы должны почувствовать лишь к концу интервала). Восстановление — в легком темпе 2 минуты. Выполняйте до трех подходов.