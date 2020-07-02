Наелся от пуза: через какое время можно ехать на тренировку

Плотный перекус перед заездом чреват тяжестью в животе и подступающей к горлу едой. А еще от такой тренировки эффект будет минимален. Как быть? Во-первых, не переедать. Ну а во-вторых, читать нашу статью.

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Почему нельзя тренироваться сразу после еды

Нормальный человек во время еды пищу жует медленно и тщательно, во время чего в желудке вырабатывается сок и прочие ферменты. Если же пищу тщательно не пережевываете, значит, и жуете быстро, впопыхах, или вовсе не жуете = не даете ЖКТ нормально пищу переварить. Результат — вздутие, тяжесть, запоры, расстройства…

Также во время езды на велосипеде ускоряется циркуляция крови в организме, последняя устремляется к рабочим мышцам — дабы доставить кислород и питательные вещества. Но ведь вы наелись, и много крови нужно еще и в органах ЖКТ. В итоге имеем соревнование мышц ног и желудка за то, кто «откусит больше». Уж точно не до спортивных подвигов. Кстати, это часто еще и может быть причиной судорог, так как мышцам не хватает питательных веществ, обычно «приходящих» с кровью.

Эффект тренировки существенно ниже ожидаемого

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Этот пункт вытекает из предыдущего. Обычно «снабжение мышц» включает 15-20% всей крови в организме. Во время физических нагрузок этот процент вырастает в несколько раз. Но после плотного перекуса нуждающиеся мышцы своего недополучат (вместе с кислородом и питательными веществами). А значит, они и не смогут хорошенько поработать.

В итоге имеем вяленький тренинг, который еще и сопровождается активной выработкой серотонина да инсулина, способных погрузить вас в сонное состояние.

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Наелись перед тренировкой — результат ожиданий может не оправдать Источник: YouTube

Изжога

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Из горла еда попадает в пищевод, затем в желудок, где ее начинает переваривать агрессивный желудочный сок. В случае велотренировки велики шансы попадания сока в пищевод. История обычно сопровождается изжогой. Тренировка от этого лучшей уж точно не станет.

Через какое время после еды можно ехать

Обычно диетологи называют «цифру» 2 часа. Но стоит понимать: многое зависит от количества и качества съеденного. Вот вам таблица:

Для полного понимания ситуации — продукты делятся на:

легкоусвояемые (быстрые углеводы) — перевариваются за 2-3 часа: фрукты, ягоды, соки;

(быстрые углеводы) — перевариваются за 2-3 часа: фрукты, ягоды, соки; среднеусвояемые (медленные углеводы и растительные жиры) — перевариваются в среднем тоже 2-3 часа: овощи, фрукты, каши, изделия из цельнозерновой муки / макароны;

(медленные углеводы и растительные жиры) — перевариваются в среднем тоже 2-3 часа: овощи, фрукты, каши, изделия из цельнозерновой муки / макароны; трудноусвояемые (белки и животные жиры) — перевариваются 3+ часа: мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи, сыры, грибы и т.д.

Плохо усваиваются консервы, колбасы, сладкое, изделия из белой муки, фастфуды. И кстати, бытует миф о том, что еда на завтрак усваивается быстрее остальной. Не факт: есть исследования, доказывающие, что метаболизм разгоняется только к обеду.

Что можно есть за полчаса до выезда

Разумно налегать на легкоусвояемые углеводы с высоким гликемическим индексом, которые «мгновенно» дадут достаточное количество энергии. К таким относятся бананы, фруктовые соки, квас, тосты с джемом или арахисовой пастой.

Не успели поесть перед заездом

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Что есть, если не успели пожевать — все зависит от самой тренировки. Если это 45 минут «интервалов», то можно и голодным. Кстати, есть исследования, доказавшие: занятия с пустым желудком способствуют сжиганию жировой ткани больше, чем с «полным». Главное — не забывайте брать с собой и пить воду.

Если же предстоит изнурительная работа, тогда перекус необходим. Что жевать — фрукты, энергетический батончик, сладкие чай или кофе, смузи, гейнер.

Едете «объем» — обязательно пополняйте запасы энергии Источник: pinterest.com

Перед тренировкой забыть про

Жирное и жареное. Долго переваривается, препятствует усвоению белков. В список можно включить и авокадо да орехи: они жирные (хоть и не жареные) и тоже долго будут расщепляться.

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Острое и соленое. Хоть такое и ускоряет метаболизм, но вместе с тем усиливает потоотделение + становится причиной изжоги. К тому же соль абсорбирует воду, сгущает кровь и препятствует поступлению кислорода / питательных веществ в мышцы. Посему нет колбасам, чипсам, копченостям (кстати, не только перед заездом).

Еда с высоким содержанием клетчатки

Она может стать причиной вздутия живота.

Фастфуд

Желудок им вы заполните, и полезных да питательных веществ не получите. Изредка балуйте себя фастфудом, но уж точно не перед тренировкой.

Магазинные соусы / кетчупы / майонезы

В них много соли, сахара, ароматизаторов да прочей химии, в которой, снова-таки, полезного ни грамма.

Алкоголь

Спиртное высококалорийно, приводит к снижению координации движений и обезвоживанию. Нет алкоголю (не только перед тренировками).

Никакого спиртного перед и во время заезда Источник: pinterest.com

Элементарные правила приема пищи перед заездом

Есть минимум за 1,5 часа до старта. Не есть соленое / жареное / острое / жирное за 4-5 часов до старта. Перед заездом питание должно состоять на 2/3 из медленных углеводов и на 1/3 из белков. За 15-30 минут до заезда можно проглотить быстрые углеводы (например, банан). Регулярно пейте воду до, во время и после заезда.

Соблюдайте режим питания — и спортивный результат не заставит себя долго ждать Источник: pinterest.com