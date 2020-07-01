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Сколько реально сжигается калорий во время езды на велосипеде

Хорошая новость: велосипед — один из лучших способов сжечь калории (в общем-то, не новость). Плохая: большинство из нас переоценивают количество сжигаемых калорий. Но это не наша вина.

Недавнее исследование ученых из Стэнфордского Университета показало, что ни одно из семи протестированных ими устройств не дало точного количества сожженных калорий. В списке тестируемых девайсов оказались:

  1. Apple Watch;
  2. Fitbit Surge;
  3. Mio Alpha 2;
  4. Basis Peak;
  5. Microsoft Band;
  6. PulseOn;
  7. Samsung Gear S2.

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Самый точный «ошибался» на 27%. Наименее точный — на все 93%. При этом шесть из семи устройств измеряли частоту сердечных сокращений с точностью до 5%. А тут еще и Юэн Эшли, доктор наук, ведущий научный сотрудник, профессор сердечно-сосудистой медицины, генетики и биомедицинских данных в Стэнфордском медицинском информационном центре, масла в огонь подливает: «Устройство, измеряющее калории, и так вас дезинформирует, А теперь добавьте сюда тот факт, что оно еще и не знает, что и в каком количестве вы едите. В общем, использование оного — идея не лучшая. А то и вовсе бесполезная».

Использование Apple Watch для подсчета калорий — не лучшая идея (согласно Юэн Эшли)

Использование Apple Watch для подсчета калорий — не лучшая идея (согласно Юэн Эшли)

Источник: pinterest.com

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Garmin ConnectStrava и другие популярные среди велосипедистов приложения работают более корректно, но они тоже не совершенны. Тут многое зависит от информации, которую вы им даете. Чем более подробные данные о себе вводите (возраст, рост, вес , пол и максимальная частота сердечных сокращений), тем точнее их внутренние алгоритмы могут рассчитать ваш расход калорий. Использование пульсометра, синхронизированного с вашим устройством, также помогает повысить точность подсчета калорий.

Использование пульсометра помогает более точно подсчитывать калории

Использование пульсометра помогает более точно подсчитывать калории

Источник: pinterest.com

Лучший способ измерения расхода калорий

В конечном счете исследователи пришли к тому, что лучший способ узнать расход калорий во время езды на велосипеде, — использование измерителя мощности. Такие датчики измеряют выполняемую работу и отображают ее в килоджоулях (единицах измерения работы), учитывая эффективность человеческого организма при превращении энергии запасов топлива в физическую работу (в нашем случае — педалирование на велосипеде).

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«Килоджоули и калории, сожженные при езде на велосипеде, преобразуются в соотношение 1:1», — говорит элитный тренер 1-го уровня США по велоспорту Даниэль Матени, главный тренер Matheny Endurance в Колорадо-Спрингс. Он утверждает: если в вашем файле поездки указано, что вы выполнили 800 кДж работы, то можете быть уверены, что сожгли 800 калорий (с погрешностью в 5%).

Лучшее средство для подсчета калорий — измеритель мощности

Лучшее средство для подсчета калорий — измеритель мощности

Источник: pinterest.com

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