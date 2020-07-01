Сколько реально сжигается калорий во время езды на велосипеде

Хорошая новость: велосипед — один из лучших способов сжечь калории (в общем-то, не новость). Плохая: большинство из нас переоценивают количество сжигаемых калорий. Но это не наша вина.

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Недавнее исследование ученых из Стэнфордского Университета показало, что ни одно из семи протестированных ими устройств не дало точного количества сожженных калорий. В списке тестируемых девайсов оказались:

Apple Watch; Fitbit Surge; Mio Alpha 2; Basis Peak; Microsoft Band; PulseOn; Samsung Gear S2.

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Самый точный «ошибался» на 27%. Наименее точный — на все 93%. При этом шесть из семи устройств измеряли частоту сердечных сокращений с точностью до 5%. А тут еще и Юэн Эшли, доктор наук, ведущий научный сотрудник, профессор сердечно-сосудистой медицины, генетики и биомедицинских данных в Стэнфордском медицинском информационном центре, масла в огонь подливает: «Устройство, измеряющее калории, и так вас дезинформирует, А теперь добавьте сюда тот факт, что оно еще и не знает, что и в каком количестве вы едите. В общем, использование оного — идея не лучшая. А то и вовсе бесполезная».

Использование Apple Watch для подсчета калорий — не лучшая идея (согласно Юэн Эшли) Источник: pinterest.com

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Garmin Connect, Strava и другие популярные среди велосипедистов приложения работают более корректно, но они тоже не совершенны. Тут многое зависит от информации, которую вы им даете. Чем более подробные данные о себе вводите (возраст, рост, вес , пол и максимальная частота сердечных сокращений), тем точнее их внутренние алгоритмы могут рассчитать ваш расход калорий. Использование пульсометра, синхронизированного с вашим устройством, также помогает повысить точность подсчета калорий.

Использование пульсометра помогает более точно подсчитывать калории Источник: pinterest.com

Лучший способ измерения расхода калорий

В конечном счете исследователи пришли к тому, что лучший способ узнать расход калорий во время езды на велосипеде, — использование измерителя мощности. Такие датчики измеряют выполняемую работу и отображают ее в килоджоулях (единицах измерения работы), учитывая эффективность человеческого организма при превращении энергии запасов топлива в физическую работу (в нашем случае — педалирование на велосипеде).

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«Килоджоули и калории, сожженные при езде на велосипеде, преобразуются в соотношение 1:1», — говорит элитный тренер 1-го уровня США по велоспорту Даниэль Матени, главный тренер Matheny Endurance в Колорадо-Спрингс. Он утверждает: если в вашем файле поездки указано, что вы выполнили 800 кДж работы, то можете быть уверены, что сожгли 800 калорий (с погрешностью в 5%).

Лучшее средство для подсчета калорий — измеритель мощности Источник: pinterest.com