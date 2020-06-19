Поможет ли крутая смазка для цепи ехать быстрее на велосипеде

Смазки для цепи эволюционируют. И сегодня мы рассмотрим некоторые из совершенствующихся вариантов — в составе которых графен и которые разрабатывались для рекордов.

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Недавно absoluteBALCK выпустила смазочный материал для цепей, который, как утверждается, обеспечит существенную экономию энергии — и это не единственный бренд, рекламирует преимущества замены данного повседневного расходного материала на более дорогой с обещанием повышения производительности.

А ведь давно прошли те времена, когда у велосипедистов было: либо смазанный, либо сухой / масло либо для «мокрое», либо сухое / либо просто намазал чем есть. Теперь мы можем выбирать из практически непостижимого разнообразия «лубрикантов», включая некоторые довольно высокотехнологичные версии, обещающие якобы экономию потерянных ватт.

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Компания absoluteBALCK, известная производством овальных передних звезд, недавно презентовала и запустила в продажу GRAPHENlube, которую тут же назвала «самой быстрой и долговечной смазкой в ​​мире». Как следует из названия, эта смазка на углеводородной основе и содержит графен.

Инженеры absoluteBALCK утверждают, лишь одно нанесение GRAPHENlube не только сэкономит от 3 до 10 ватт мощности по сравнению с любыми другими смазочными материалами, но также будет оставаться на цепочке и эффективно работать до ошеломительных 1800 километров пробега. Слишком амбициозно, но у absoluteBALCK есть независимые проверенные исследования и данные для их подтверждения.

GRAPHENlube от absoluteBALCK — «самая быстрая и долговечная смазка в мире» Источник: pinterest.com

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В двойном слепом тесте цепи были подготовлены экспертами из Zero Friction Cycling, затем пронумерованы и отправлены в независимую компанию Wheel Energy, которая и провела испытания на трение при мощности 250 Вт, частоте вращения 100 об / мин, скорости 40 км /ч, температуре +25°C и влажности 25%. Цепи и испытательная машина имели период прогрева / обкатки около 50 км.

«Muc-off Nano» была цепочкой фабрики NTC.

Результаты, безусловно, впечатлили профессиональные команды — и теперь GRAPHENlube является официальным агентом Team Emirates UAE и поставщиком для Lotto Soudal.

Графен обладает многими полезными свойствами — чрезвычайно низкий коэффициент трения во всех средах + более прочный, чем любой другой известный материал. А еще он цепко хватается за металл, защищая поверхности трения от чрезмерного истирания. Кроме того, материал отталкивает воду и не пропускает воздух, снижая вероятность окисления на поверхности металла.

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Vittoria используют графен в своих шинах класса люкс, а британская компания Dassi произвела карбоновую раму, пропитанную графеном. Но есть довольно простая причина, по которой материал широко не применяется, — это цена: графен = непомерно дорого.

Стоимость бутылки GRAPHENlube на 140 мл составляет £114,99 /$142,15 /3 800 гривен, что, безусловно, недешево, особенно как для смазки цепи. Тем не менее, это намного меньше, чем стоимость новой цепи и тем более аэро-оптимизированной рамы.

Как правильно наносить новинку — рассказывает эксперт бренда:

Соревнование

absoluteBALCK — не единственный бренд, уделяющий внимание смазочным материалам для цепей.

Инженеры Muc-Off (еще один производитель высокотехнологичных смазочных материалов и цепей с нано-обработкой) сообщают, что тоже сотрудничали с двумя ведущими исследовательскими лабораториями Великобритании: Национальной физической лабораторией (NPL) и Национальной измерительной лабораторией (NML) с целью проведения детального исследовательского проекта по смазкам для велосипедов.

Основная цель исследования заключалась в создании быстрого, высоко-воспроизводимого нового процесса измерения и анализа для определения и оценки эффективности и долговечности смазочного материала + оценка воздействия смазочных составов на окружающую среду.

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Результаты и выводы должны быть опубликованы в конце 2020 года. Есть надежда, протоколы испытаний и данные, собранные в ходе исследований, позволят Muc-Off (и, надеемся, другим производителям смазочных материалов) протестировать и улучшить уже существующие «лубриканты». В то же время, вот варианты, что в настоящее время доступные.

Muc-Off Hydrodynamic

Цена — $22

Muc-Off Hydrodynamic является первым продуктом, созданным исследовательской группой Muc-Off в сотрудничестве с Team Sky (Ineos). Смазка изготовлена из смеси сложных эфиров в сочетании с аэрокосмической смазкой на основе масла и противозадирных присадок. Как заявляет производитель, данный «лубрикант» — создание высокопрочное пленкообразующее, предотвращающее контакт металла с металлом для обеспечения максимальной производительности даже при самых экстремальных нагрузках.

Muc-Off Hydrodynamic — $22 Источник: ebay.com

Silca Secret Lube

Цена — $44

Разработана специально для часового рекорда Виктора Кампенартса (бельгийский шоссейный велогонщик, член Jumbo-Visma). Смазка Silca, как утверждается, обладает самым низким коэффициентом сопротивления (даже если сравнивать с полной обработкой горячим воском), и в то же время она намного проще в использовании.

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«Скользкость» достигается за счет использования растворимых частиц воска, смешанных с нано-размерным вольфрамовым дисульфидом — технологией, впервые использованной в гонках Indy Car. Нюанс: придется не просто почистить, «вылизать» свою цепь — прежде, чем сможете правильно использовать эту прелесть. Но, говорят, овчинка стоит выделки.

Silca Secret Lube — $44 Источник: ebay.com

CeramicSpeed UFO Drip

Цена — $76

Согласно CeramicSpeed, UFO Drip является «самым быстрым в мире продуктом» для цепей. Применяется как любая смазка цепи и сохнет, образуя твердую поверхность. Утверждается, что она:

оказывает на 20% меньше трения, чем любая другая «самая быстрая» бутилированная смазка при начальном трении перед поездкой;

оказывает на 83% меньше трения, чем любая другая «самая быстрая» бутилированная смазка при трении после езды;

на 36% уменьшает износ трансмиссии по сравнению с «мокрыми» смазочными материалами.

А еще каждого применения хватает на 200+ километров.

CeramicSpeed UFO Drip — $76 Источник: ebay.com