Пить и жениться: 5 вещей, которые вы никогда не должны делать на велосипеде

А также в списке — болтать по телефону, проверять почту...

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1. Пить и садиться за руль

Один или два «слабеньких дринка» — еще куда не шло. Но все, что больше, — ваш пропуск в пункт травматологии на длительное восстановление. Или вовсе билет на тот свет. Не садитесь за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Знайте свою меру. А то можете не добрать Источник: pinterest.com

2. Быть чрезмерно агрессивным

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Нет необходимости для хамства. Для того, чтобы водитель мог отступить и признать ошибку, совершив внезапный резкий поворот без указания и едва вас не ударив, достаточно кратковременного зрительного контакта. Помните: подавляющее большинство драйверов не знают, насколько это страшно — ехать на велосипеде рядом с авто, потому-то они и водят машину. Будьте храбрым, но и будьте добрым.

3. Болтать по мобильному телефону

Разговоры по мобильному телефону отвлекают от дороги (вне зависимости от транспортного средства, которым в данный момент вы управляете). Если звонок крайне важный, съезжайте на обочину, остановитесь, разговаривайте. Не будьте опасными для окружающих.

Не будьте опасными для окружающих: читайте мессиджи вне езды на велосипеде Источник: pinterest.com

4. Ехать без рук

Если вы не освоили езду на моноцикле, то нет никаких причин ехать без рук на велосипеде. Особенно если вы в группе (кстати, как правильно ездить в группе на велосипеде, — читайте тут).

5. Жениться

Женился — забудь про велосипед… Шутка. Но в каждой шутке есть доля…

Ищите жен, себе подобных... Источник: pinterest.com