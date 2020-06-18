Как правильно тренироваться летом в жару: 7 советов велосипедистам

+30°C — не повод забрасывать велосипед. Но прежде, чем «выкатываться», советуем узнать, как правильно тренироваться летом в жару.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

1. Водный баланс

Как тренироваться летом в жару — следите за водным балансом. О его важности знает каждый. Мы лишь напомним, что при потере 2-3% воды у тела начинается страшный перегрев. Во избежание этого советуем выпить 400-500 мл воды за час-полтора до выезда (успеет «уйти» из желудка / не вызовет дискомфорт) + делать пару глотков каждые 15-20 минут во время заезда.

Читай также: Действительно ли светлый цвет мочи — показатель того, что водный баланс в порядке

Что пить? Лучше всего — дринки с небольшим количеством сахара и электролитов. Да-да, речь про старые-добрые изотоники. Не пить вот это. Не оказалось возможности прикупить спортивный напиток — бросьте во флягу ломтик лимона (апельсина, грейпфрута), немного сахара и соли. Или приготовьте «выпивку» согласно следующему рецепту:

Еще несколько вариантов изотоника-hand made:

2. Фляги

Рамы современных велосипедов позволяют прикрутить к байку сразу два флягодержателя (и, разумеется, вставить в них фляги с водой). А если у вас велосипед-туринг — у него явно имеются дополнительные отверстия на вилке да перьях. Чем длиннее дистанция, тем больше флягодержателей советуем привинтить. Велосипед от этого легче не станет, зато дегидратация не застанет врасплох.

Альтернатива — прокладывать маршрут вдоль магазинчиков, у которых можно останавливаться и пополнять запасы жидкости и провианта.

3. Маршруты и время

Как правильно тренироваться летом в жару? Знайте: ехать 100 км по неприкрытой лесами Житомирской трассе в «обеденный солнцепек» — самоубийство (опыт редакции). Настоятельно рекомендуем не выезжать в полдень, а если ну очень надо — прокладывайте маршруты там, где вас будут прикрывать лес и здания.

4. Крем от загара

Читай также: Какая температура — слишком жарко для езды на велосипеде

О загаре велосипедистов слагают легенды. От него никуда не деться. Но есть еще одна сторона медали: можно «сгореть». Во избежание оного советуем пользоваться кремами от загара или надевать майки с длинным рукавом + обязательно под шлем бандана. Получить тепловой и / или солнечный удар в такую погоду — как на гвозде проколоться.

Загар покажет, кто чем летом занимался Источник: pinterest.com

5. Кардио: что лучше выбирать?

Если не только катаетесь, а и бегаете / плаваете / жмете штангу от груди, тогда логичен вопрос: что из этого всего выбирать? Ответ очевиден: велосипед, но только при условии учета всего выше описанного. Хотя, крутить педали дома на станке рядом с вентилятором никто не запрещает. В принципе, как и качаться / бегать на дорожке / «мучать» велотренажер в зале под кондиционером.

Но самый идеальный вариант для жаркого лета — плавание. Тут вам и кардио, и комплексная работа мышц всего тела, и жара вас не достанет. Так что ликуйте, товарищи триатлеты.

6. Нужно есть после заезда? А если не хочется?

Читай также: Для восстановления и похудения: зачем велосипедистам пить смузи

Не восполните запасы энергии — не будет адекватного восстановления. Посему постарайтесь первые 40 минут после тренировки «положить в себя» хоть что-нибудь. Идеальный вариант (особенно если укатались и вовсе ничего не лезет) — описанные тут вещи. Или то, что показано в следующем ролике:

И да: не обязательно заставлять себя в жару есть жирное «тяжелое» мясо. Налегайте на творог — и норму белка доберете (потреблять с расчетом в среднем 2 грамма на 1 кг собственного веса).

7. Жара — помощник в похудении?

Читай также: Пиво, кола или вода: что лучше помогает поддерживать водный баланс

Помощник ли жара в похудении — не факт. Зато жара — помощник в дегидратации с тепловым да солнечным ударами и всеми вытекающими. Летом вы больше потеете / теряете жидкость, минералы и электролиты / быстрее «приходите в непригодность». Особенно касается тех, кто жаждет быстро похудеть и поэтому выезжает, будучи тепло / не по погоде одетым. О вреде оного мы писали тут. Читайте и используйте правильные методы, если желаете быстро похудеть.

Всем легкой езды и попутного ветра!

Хотите быстро похудеть — правильно питайтесь и регулярно тренируйтесь Источник: pinterest.com