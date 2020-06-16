Как начать ездить на велосипеде грейвел: 9 советов новичкам

Популярность гравийников растет не по дням, — по часам. Вот вам несколько советов о том, как начать нормально кататься на велосипеде грейвел и не рыть лицом грязь.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Езда на грейвеле — все те же страдания, но с красивыми пейзажами и без вечно недовольных водителей авто (почему они недовольны — читайте тут). И чтобы хоть как-то эти страдания облегчить, советуем почитать, запомнить и придерживаться следующих советов.

1. Начните с изучения

Лучший способ начать кататься на велосипеде грейвел — это просто выйти из дома, сесть на байк и поехать. Не гонитесь за средней скоростью, не планируйте дистанцию. Сперва просто сядьте и покатайтесь. Цель: медленное начало и постепенное привыкание к новому велосипеду, новому покрытию, новым ощущениям.

2. С троп не съезжайте

Читай также: Что такое велосипед грейвел: ответы экспертов Bicycling

Гравийник — штука универсальная, но все равно это не mtb. Многие забывают об этом, сворачивают с проторенной дорожки и оказываются в болоте экстремальных условиях езды. Так не надо. Будьте продуманным, «повышайте градус» по мере опыта.

С троп съезжать настоятельно не рекомендуем. Особенно в межсезонье Источник: pinterest.com

3. Дело не в байке

Грейвел — это не скорость, не аэродинамика. Грубо говоря, это fun, велосипед, созданный для того, чтобы наслаждаться. И в пику шоссейному велоспорту, делать это (то есть балдеть) можно вне зависимости от того, какой именно байк под вами: солидный Scott Addict RC или бюджетный ровер а-ля Triban RC120 disc. В данной дисциплине различия меж топовым и обычным велосипедом имеют гораздо меньшее значение.

Читай также: На грейвеле по болоту: 5 лайфхаков для безопасной езды

Разумеется, каждый хочет быть уверенным в том, что под ним вел не развалится. Но ему (то есть вам, то есть нам) не нужно думать о том, продувалась ли эта рама в аэродинамической трубе. Вы просто едете и наслаждаетесь видом.

4. Скорость намного ниже

Понимайте, что 100 км по гравию — это не 100 км по старому-доброму асфальту. Это маршрут, который у вас займет больше времени. Скорость окажется гораздо ниже, тело от постоянной тряски устанет гораздо больше.

Гравий — покрытие, скорость на котором гораздо ниже Источник: pinterest.com

5. Нагрузка на мышцы

Вечно меняющиеся градиенты и качество покрытия быстро выматывают. С ними поддерживать стабильную скорость крайне тяжело. Вы можете заметить, что обычная 3-часовая поездка на гравии у вас отнимет гораздо больше сил, и мышечная боль с восстановлением будет длиться гораздо дольше. А все дело в том, что когда «боретесь с пересеченной местностью», используете низкие темпы и «высокую» силу. Ноги к такому могут оказаться не готовы.

Заранее рассматривайте стратегию педалирования, а также питание во время заезда, и особенно восстановление.

6. Обувь и педали имеют значение

Читай также: Pro Team от Rapha: идеальная велосипедная обувь для сезона 2020

Велосипедная обувь для грейвелов и педали нынче — штука недорогая, но иногда дополнительные расходы могут существенно изменить ситуацию, помочь сделать езду более комфортной. И да: жесткость башмака — далеко не все, что нужно учитывать во время езды вдали от асфальта. Есть смысл подумать еще и об широкой платформе башмака.

Обувь и педали имеют значение: поездку они сделают более комфортной Источник: pinterest.com

7. Аксессуары

Часто гравийные маршруты проходят вдали от магазинов. Поэтому советуем брать с собой несколько фляг с водой (особенно в жаркую погоду) + много правильной еды.

8. Разные комплекты шин

При езде по гравию маршрут и погода имеют огромное значение. И по мере роста опыта вам обязательно захочется «переключить сцепление» с мелкого протектора на что-то с более глубокой резиной для агрессивных участков бездорожья. Тут-то на помощь и придет комплект других покрышек. Данный совет — не для новичков, но со временем к нему приходит каждый.

9. Гравий — это кайф

Читай также: Велосипеды грейвел: 6 недешевых хитов сезона 2020

Катаете на асфальте, исследуете свой регион или не представляете жизни без болотистых внедорожных приключений — вне зависимости от перечисленного, грейвел — это всегда удовольствие и отличное дополнение к «каталогу велосипедных дисциплин». И мы это дополнение определенно рекомендуем.

Езда на гравии — прежде всего, это удовольствие Источник: pinterest.com