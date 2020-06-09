С чего начать велотренировки, если у вас избыточный вес

Хотите начать велотренировки, но останавливает лишний вес? Вам сюда. А еще в этой статье разберемся, правда ли велосипед убирает лишние кило, и с чего толстячкам стоит начинать.

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Первое и главное, что должен запомнить каждый, жаждущий быстро похудеть, — избыточный вес уходит исключительно за счет создания дефицита калорий (ну и еще этой диеты). Велоспорт, как и любая другая физическая активность, может в этом помочь, но наверняка не есть прямым способом пресловутого «жиросжигания».

С чего начать занятия

1. Медицинское обследование

Особенно актуально для людей, ведущих сидячий образ жизни. Кто знает, какие осложнения да хвори это у вас могло вызвать. Пройдите обследование у врача, выявите «неладное» и тут же это устраните. Когда дадут «зеленый свет» — приступайте к следующему пункту.

2. Снизить нагрузку на опорно-двигательную систему

Другими словами, никакого бега. Да, этот вид спорта сжигает больше калорий. Но также калечит неокрепшие кости (в среднем при каждом приземлении на нижние конечности «ложится» нагрузка в 2,5 раза больше веса тела). Поэтому панацея для вас — велосипед. А еще можно плавать или эти виды спорта.

3. Пульсометр

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Пульсометр — must have (как правильно выбирать пульсометр, читайте тут). Купите его и следите за частотой сердечных сокращений. Пульсовые зоны у всех разные, но в среднем показатель не должен «переваливать» отметку 160 ударов в минуту. По началу такой пульс у вас может быть даже при ходьбе, но это штука временная и «наживная».

Пульсометр — ваш билет в мир «жиросжигающих» тренировок Источник: pinterest.com

Как начать кататься тем, у кого избыточный вес

1. Чередуйте «активное» и «пассивное» педалирование

То есть вращайте педали, затем просто катитесь (удобнее всего это делать счастливым владельцам электробайков, например, вот этого). Постепенно увеличивайте фазу педалирования / сокращайте фазу «качения».

2. Катайтесь на низком пульсе

Езда должна происходить на низком пульсе, по ощущениям — способность поддержания разговора не должна быть трудной задачей. Чувствуете сильную одышку — снижайте скорость или вовсе прекращайте педалировать.

3. Выполняйте силовые

Силовые упражнения (не обязательно таскать штангу) укрепят опорно-двигательную систему (мышцы, связки, кости, суставы), а вместе с тем — риск возникновения самых частых спортивных травм.

4. Правильная экипировка

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Вещи должны тело обтягивать, но при этом не натирать. Желательно, чтобы это была специальная велосипедная экипировка (с памперсом), а не старые-потертые «треники», которых не жалко. И да: не думайте, что, одеваясь теплее, сможете быстро похудеть. Все, чего этим добьетесь, — потеря жидкости + тепловой удар, подробности тут.

Теплая экипировка быстро похудеть вам не поможет. Одевайтесь по погоде Источник: pinterest.com

Психология

1. Программа тренировок

Трудно взять и «с нуля» заставить себя регулярно тренироваться. Посему советуем вам составить программу тренировок и следовать ей (одна из таких вот тут).

2. Не ждите быстрого результата

Худеть будете так же плавно, как и нагуливали жирок. Так что сразу настраивайтесь на долгосрочную перспективу. И ни в коем случае не морите себя голодом да диетами — все это лишь вызовет стресс, вслед за которым обязательно последует «срыв».

3. Долой окружающих

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Не смотрите на остальных: у всех разные организмы, степени «запущенности» и стартовые возможности. Ставьте разумные цели и отслеживай прогресс — дневник тренировок в помощь. И скоро удивитесь, насколько простыми будут казаться занятия, с которых начинали.

Как начать кататься — составьте тренировочный план Источник: YouTube

P.S.

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Велотренировки при избыточном весе возможны. Главное при этом — лишь учитывать выше описанные нюансы. А если во всем этом сложно разобраться — обращайтесь к профессионалу, то есть фитнес-тренеру: он разумно составит программу и поможет наладить тренировочный процесс. Удачи!

Регулярные тренировки + здоровое питание = стройная фигура Источник: pinterest.com