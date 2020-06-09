Когда велосипед достал: 4 альтернативных вида спорта

На днях нашему главреду повезло в 30-градусную жару проехать 145 км по раскаленному до 50°C асфальту. И все это под палящим солнцем. После заезда он бросил байк и заявил: «Все, завязываю. Теперь я буду…». Что?

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Разумеется, он и дальше будет крутить педали (нечего «выкатываться» в 30-градусную жару / нужно избирательнее подходить ко времени для тренировок). Но к следующим видам физической активности несчастный таки проявил интерес. Что за активности?

1. Бег

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Бег = все те же интервальные тренировки, «объемы», «горочки», только в кроссовках и можно рядом с домом / «по-быстрому» рано утром или поздно вечером (а не мчать за 50 км от города и «на развороте» все равно попадать в ад жару).

Альтернатива бегу — беговая дорожка. Да, к сожалению, это не про психологическую разгрузку, а скорее про не подходящую погоду. Зато с ней от заданного темпа / градиента не отвертеться.

Выбирайте правильное время для тренировок Источник: pinterest.com

2. Плавание

В летний зной крайне актуально. А еще плавание полезно для особей, страдающих от болей в суставах. При этом данный спорт не хуже велосипеда укрепляет сердечно-сосудистую, а также мышцы верхней части тела.

Интересный факт: согласно исследованиям, плавание в бассейне три раза в неделю на протяжении 2,5 месяцев может увеличить VO2 max на 10%.

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Тем, кто не умеет плавать: учитесь займитесь бегом в воде (акваджоггинг). Фактически, это тот же бег, но без ударной нагрузки. Зато тяжелее (да здравствует сопротивление воды). Единственный нюанс: придется докупить пояс для аквафитнеса — будет держать вас на плаву.

Плавание — достойная альтернатива велоспорту. Летом крайне актуально Источник: pinterest.com

3. ОФП

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ОФП — must have для каждого вне зависимости от образа жизни и предпочитаемого вида спорта. Что и как именно будете укреплять / тренировать / прокачивать — дело личное. Мы же просто рекомендуем не игнорировать силовые и присмотреться к следующим упражнениям:

Так ваши мышцы будут сильнее да выносливее, и тело в целом крепче.

Лэнс Армстронг. Не игнорировал силовые. Не игнорируйте и вы Источник: pinterest.com

4. Йога

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Статей да видео о том, что такое йога и как она влияет на организм да сознание — несметное количество (есть оные даже у нас, читайте тут). Да, это на самая достойная альтернатива укреплению сердечно-сосудистой и уж тем более велоспорту, зато она бесспорно хороша для восстановления (знал бы об этом наш шеф, не бросался бы байком, не смотрел бы в сторону другого спорта).

Чем полезна йога:

растягивает мышцы и связки;

помогает расслабиться (физически и ментально);

повышает гибкость;

приводит в тонус.

Выделяйте данному занятию 15 минут 2-3раза в неделю — и обязательно почувствуете приятный результат.

Йога поможет быстрее восстановить тело и «голову» Источник: pinterest.com