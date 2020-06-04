Скачка и раскачка: 4 плохие привычки при катании на велосипеде

За счет чего профики так хорошо выглядят в седле? За счет красиво подобранной униформы, хорошей физической формы, скорости… Да, все верно. Но есть еще 4 не очевидные вещи. Что это?

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Профессиональные велогонщики хорошо выглядят потому, что не совершают плохих привычек при катании на велосипеде. Что за ошибки?

1. Раскачивание

Самая распространенная ошибка — раскачивание вверх и вниз во время катания. Совсем плохого в этом ничего нет, кроме того, что вы зря тратите энергию. Выглядит это страшно неуклюже, не грациозно. Да, Эдди Меркс тоже раскачивался, но сегодня это явление крайне редкое, и такой велогонщик тут же выделяется из толпы. Нынче большинство велосипедистов, будучи в седле, тверды и непоколебимы, даже когда приближаются к пику своих физических возможностей. Как же им это удается?

Дело в практике и в осознанности. Наблюдайте за собой во время заезда, и как только начинаете раскачиваться — останавливайте себя. А также укрепляйте кор. В помощь планка, отжимание от пола, турник, брусья и прочие силовые, в которых задействованы мышцы-стабилизаторы.

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Что за касается самого байка, эксперты советуют упражняться с каденсом и следить за телом: начать с 80 оборотов в минуту, и со временем отметку повышать на 10 об / мин. Поднимать значение до тех пор, пока не достигнете 120 оборотов. Делайте 5-6 повторов за одну тренировку, и так пару раз в неделю — и довольно скоро заметите большую разницу.

Лучше всего колебания тела ощущаются, когда прорабатываете каденс, упражняясь на роллерном велостанке. Сядьте на него, начните вращать педали — и вы тут же почувствуете-увидите раскачку.

Дабы укрепить кор, выполняйте планку и всевозможные ее вариации Источник: pinterest.com

2. Скачка в седле

Это когда вы как-бы подпрыгиваете в седле. Есть даже такие, кто умудряются делать это с неподвижной частью тела. Зачастую эта проблема возникает на крайне высоком каденсе. Как и в первом случае, данную плохую привычку тоже можно исправить за счет выше описанных упражнений на велосипеде или велостанке. И мотайте на ус ниже описанное.

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Раз уж эта привычка начинается на высоком каденсе, первое, что нужно сделать — снизить частоту вращения педалей до уровня, когда вы перестанете подпрыгивать. Скорее всего это будет около 70 об / мин. Педалируйте на таком каденсе 5 минут, а затем увеличивайте его на 5 об / мин каждые 120 секунд.

Но быть слишком неподвижным — тоже не ok: будете выглядеть неестественно, как робот. Как найти баланс: слегка расслабленная верхняя часть тела и руки + неподвижный торс. Расслабьте верхние конечности и плечи, но чтобы корпус при этом оставался неподвижным.

Обычно «скачка» наблюдается при высоком каденсе. Следите за частотой вращения педалей Источник: pinterest.com

3. Колени наружу

Даже если вам плевать на эстетическую сторону велоспорта, на эту проблему обратить внимание стоит, так как катание с коленями наружу делает вас медленнее. Дело в том, что такая поза создает увеличенное аэродинамическое сопротивление, и при тех же ваттах вы просто будете ехать медленнее + быстрее уставать.

Важная вещь, которую не стоит делать, дабы исправить эту проблему — изменять положение шипа, чтобы направить колени внутрь и заставить ноги выпрямиться, ибо это приведет к травме.

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У каждого из нас есть естественное положение ноги, когда мы ходим и крутим педали. И менять его не стоит. А вот на что стоит обратить внимание, так это на высоту седла. Вы обнаружите: катать с коленями наружу очень непросто, когда выставлена правильная высота седла. Если вы склонны кататься с «растопыренными» коленками, вероятно, все дело в том, что ваш fizik стоит лишком низко.

Как узнать, правильно ли выставлена высота? Найдите место, где никого нет, сядьте на байк и попробуйте вращать педали пятками. Идеально, когда это у вас будет еле получаться. Да, ощущения будут очень не комфортные, таз будет елозить во все стороны, но так и надо. Если будете крутить педали пятками слишком «удобно» — седло слишком низко.

Как бороться с «коленями наружу» — поднимите седло повыше Источник: pinterest.com

4. Локти наружу

Интересный факт: четырехкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум неоднократно был подмечен на катании с локтями наружу. Странно, ведь выглядит это:

не эстетично; не аэродинамично.

Но вы — не Крис Фрум, и над этим стоит поработать. Как — обратите внимание на reach (расстояние между рулем и седлом). Если оно слишком короткое, на байке будете сидеть «скукоженным» и вашим локтям нужно будет куда-то деваться.

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Второе, к чему стоит присмотреться, — ширина руля. Среди профиков нынче наблюдается тенденция выбирать руль узкий, чтобы стать более аэродинамичным. Но если вы — обладатель широких плеч, это тоже заставит ваши локти вылезти наружу.

И, наконец, если ничего из выше приведенных советов вам не помогает, то, возможно, это просто ваше естественное положение тела, и с этим ничего не поделать.

Но: некоторые эксперты объясняют локти наружу слабенькими мышцами спины и советуют тоже поработать над кором + развивать гибкость. Если не можете найти комфортное положение на байке — начнете ерзать, и тогда шанс сорваться в какую-либо неправильную технику значительно возрастет. Так что к упражнениям на кор добавьте и упражнения на растяжку, или вовсе займитесь йогой.

Крис Фрум — любитель выдвигать локти наружу. С него пример не брать Источник: pinterest.com