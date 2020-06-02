Одеваться потеплее, чтобы пропотеть и быстро похудеть: есть ли смысл для велосипедиста

Многие думают: «Наряжусь потеплее, больше пропотею и быстро похудею». Да, пот — слезы жира. Но наряжаться потеплее, чтобы быстро похудеть, — так это не работает. А как?

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Разбираемся, почему не нужно наряжаться тепло на велотренировку и откуда взялся этот миф.

Откуда ноги растут

Критерий похудения у разных — разный. Многие стремятся именно сбросить вес. Они одеваются тепло, сильно потеют, в итоге теряют жидкость — и вуаля: лишние граммы (а то и килограммы) уходят. Местами помешательство доходит до того, что некоторые даже обматываются в пищевую пленку. Как же жаль, что все они не знают про опасность перегрева и потерю микроэлементов.

Опасность перегрева

Слишком тепло оделись (или не дай Бог замотали себя в пленку) — получите:

излишнюю потерю жидкости;

обезвоживание;

перегрев;

дополнительную нагрузку на сердце.

Мало того, одеваясь таким образом, вы еще и сожжете меньше калорий. Если в деталях, то этот процесс выглядит следующим образом: из-за того, что становится жарко, тело активнее пытается само себя охлаждать. Это происходит за счет:

активного потоотделения — испарение жидкости с поверхности тела приводит к повышенной отдаче тепла; прилива крови к коже, охлаждения крови через кожу и оттока охлажденной крови ко внутренним органам — для поддержания их нормальной жизнедеятельности (для тела это важнее, чем доставить кислород мышцам).

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Кстати, именно второй пункт приводит к тому, что в мышцы приливает меньше крови, кислорода и питательных веществ. В итоге пульс повышается, крутить педали становится тяжелее, скорость падает. А, значит, снижается и расход калорий.

Запомните: для того, чтобы быстро похудеть, вам нужно не тепло одеваться, а создать дефицит калорий, то есть в сутки съедать меньше ккал, чем расходуете (либо есть менее калорийное, либо больше активностей).

Хотите быстро похудеть — меньше ешьте + больше катайтесь Источник: pinterest.com

Потеря микроэлементов

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Вместе с потом помимо жидкости организм теряет важные микроэлементы, необходимые для обеспечения нервной проводимости и поддержания водного баланса. Нехватка этих элементов может спровоцировать не только «вялый» результат да ухудшение самочувствия, но и галлюцинации, потерю сознания, и даже летальный исход.

Слишком теплая одежда может создать дефицит микроэлементов Источник: pinterest.com

Подводя итоги

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Хотите быстро похудеть — не одевайтесь на велотренировку, будто собрались на Северный полюс. В противном случае это может привести к страшным последствиям. Если нужно сбросить лишнюю парочку кило, правильно организуйте свое питание и больше катайтесь на велосипеде (или в целом занимайтесь спортом).

Одевайтесь «чуть прохладнее» желаемого — начнете работать и нагреетесь Источник: pinterest.com