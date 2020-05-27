5 вещей, которые все велосипедисты должны сделать перед сном

Для того, чтобы езда на велосипеде помогала еще лучше да крепче спать по ночам, делайте эти пять вещей.

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Одно нужно делать, другого наоборот — избегать. И тогда спать будете как убитый.

1. Выключить все

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Электронные письма и посты в Instagram могут подождать до утра. Яркие экраны и бесконечные задачи на вашем смартфоне могут быть «слишком стимулирующими», изменяя внутренние ритмы тела и, следовательно, затрудняя засыпание. Советуем вам отключить телевизор, смартфон и прочие гаджеты за час до сна. Не получается — хотя бы за 30 минут. Возьмите правильную книгу и почитайте.

Книга, которую интересно будет почитать не только перед сном Источник: pinterest.com

2. Подальше от яркого света

Как минимум за полчаса до сна старайтесь избегать яркого света. Выключите лампу и включите ночник, яркие флуоресцентные лампы — тоже долой. Почему? Потому что даже 5 минут холодного белого света подавляют уровень мелатонина более чем на 50%.

Дело в том, что обычно перед сном уровень гормона сна в крови резко повышается, и вы начинаете чувствовать себя менее бодрым → сон становится более «привлекательным».

3. Водный баланс

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Ночь — это 8-9 часов сна без воды и еды. Последняя — употребляйте ее за несколько часов до «отключки». Насчет воды же, выпивайте стакан перед сном — не только для поддержания водного баланса, но и контроля аппетита — дабы по ночам мирно спать, а не терроризировать холодильник.

Водный баланс. Всегда и везде поддерживайте его Источник: pinterest.com

4. Нет спорту перед сном

Спорт, как и яркие гаджеты перед сном, — убивает выработку мелатонина. Спотом, как и едой, нужно заниматься как минимум за несколько часов до «отключки».

5. Забудьте про кофе

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Не пить кофе после 14:00 или за 8 часов до сна. Это гарантирует, что вы получите все преимущества кофеина, не жертвуя своим сном. Кстати, интересно узнать, какой кофе самый полезный для велосипедиста? Ответ тут.

За 8 часов до сна никакого кофе Источник: pinterest.com