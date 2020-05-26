Помогает ли витамин D бороться с последствиями коронавируса велосипедистам

Эксперты полагают, витамин D имеет непосредственное влияние на смертность от коронавируса. Остальное — на страницах Bike&Me.

Исследование опубликовано на страницах журнала Aging Clinical and Experimental Research .

. Увеличить количество витамина D в организме помогает не только катание на солнце, но и продукты питания — лосось, тунец, яйца, грибы.

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Без витамина D никак, ибо он укрепляет кости, помогает набирать мышечную массу, улучшает аэробный эффект тренировок, укрепляет иммунитет… А недавно ученые пришли к выводу, что данное вещество еще и влияет на уязвимость организма перед коронавирусом.

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В 20-ти европейских странах эксперты сравнили и проанализировали «средний уровень» витамина D, а также среднее количество заражения COVID-19 и количество смертей, вызванное хворью. И пришли к выводу: чем ниже уровень витамина D, тем выше смертность от «разбушевавшейся заразы» (среди жителей Италии и Испании количество витамина D среди респондентов оказалось самым низким).

Довольно странный результат, ведь Италия и Испания — государства, которые «нуждающимися в солнце» уж точно не назовешь.

Чем ниже уровень витамина D — тем выше смертность от «разбушевавшейся заразы» Источник: pinterest.com

Хотя упомянутые две страны известны своим солнечным климатом, люди в южной Европе (особенно пожилые) склонны избегать проводить время на солнце. Конечно, корреляция не равна причинно-следственной связи. Но это исследование — не единственное недавнее, которое предполагает связь между витамином D и COVID-19. Исследовательская группа из Северо-Западного университета недавно опубликовала предварительное исследование, в котором также было высказано предположение, согласно которому:

значительный разброс показателей смертности от вирусов среди населения может иметь значение витамина D в качестве определяющего фактора.

Ограничения в этих исследованиях заключаются в том, что витамин D не измеряется у пациентов с COVID-19 (отмечают исследователи). Но предыдущие эксперименты вещества и его роли в иммунных реакциях действительно дают некоторые «сильные ассоциации».

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В частности, в исследовании ученых из Северо-Западного университета предполагается, что витамин D может снижать шансы умереть от COVID-19 путем подавления «цитокиновой бури». Последняя происходит, когда иммунный ответ становится настолько агрессивным, что вызывает гибель клеток и повышает восприимчивость к острым инфекциям дыхательных путей.

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Витамин D снижает шансы умереть от COVID-19 путем подавления «цитокиновой бури» Источник: pinterest.com

Но почему именно витамин D?

«Потому, что этот специфический витамин является мощным средством, когда речь заходит о защитных механизмах», — утверждает доктор медицинских наук Петер-Кристиан Или. И продолжает: «Примерно 3% человеческого генома находится под контролем витамина D. Именно он влияет на ваш «врожденный и адаптивный» иммунный ответ. А еще знайте: рецепторы этого витамина обнаруживаются во многих клетках, участвующих в иммунной защите, таких как B-клетки, T-клетки и макрофаги, являющиеся типами белых кровяных клеток и защищающих ваше тело от болезней».

Витамин D влияет на наш «врожденный и адаптивный» иммунный ответ Источник: pinterest.com

Суточная норма витамина D

Сколько нужно ежедневно, чтобы усилить иммунные эффекты, — есть над чем поразмыслить. Рекомендуемая норма составляет 600 международных единиц (МЕ), но Эндокринное Общество предлагает потреблять потенциально гораздо более высокие уровни — от 1500 до 2000 МЕ в день. Еда, в которой его много: тунец, лосось, молоко (так как в него добавляют кальций, а последний усваивается в присутствии витамина D).

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И еще один надежный вариант — заезды на велосипеде в солнечную погоду: 1-2 минут в сутки хватит с головой (уверен Майкл Холик, директор клиники по лечению костей при медицинском центре Бостонского университета). Он, кстати, советует: «Лучше иметь нелепый загар велосипедиста, чем слабенький иммунитет и лечить коронавирус». Делаем выводы, джентльмены.

До боли знакомый «загар велосипедиста» Источник: pinterest.com