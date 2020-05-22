«Горочки любимые»: 6 советов для приятной езды по холмам на велосипеде

Чтобы не погибать, а получать удовольствие от езды в гору на велосипеде, вам необходимо…

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1. Настроиться на позитив

Езда в гору на велосипеде может быть одинокой (особенно если это один из данных маршрутов), поэтому важно наслаждаться путешествием. Вы проводите много времени наедине с собой. Поэтому должны понимать себя, свое тело. Какие ваши сильные и слабые стороны? Лучше всего сохранять позитивный настрой и получать удовольствие от того, что делаете. Когда появляется цель, вы находите для нее энергию. Вместо того, чтобы терзать себя мыслями о финишной линии, подумайте о том, как хорошо почувствуете себя, когда пересечете ее. И не забывайте ловить кайф от этого прекрасного путешествия.

Даже если это осточертевший подъем в пробке на Телигы.

От езды в гору можно, буквально, поймать кайф. Но для этого важны еще несколько ниже описанных пунктов.

2. Тренировать мышцы ног

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Езда по холмам — сильные нагрузки, поскольку это движение вверх и вперед одновременно. Вам нужна сильная нижняя часть тела в этой тяжелой борьбе с гравитацией. Счастливым владельцам контактных педалей не стоит забывать про ягодицы и мышцы задней поверхности бедра, так как с их помощью на педали можно не только давить, но и подтягивать их вверх. Это чередует рабочие мышцы и препятствует преждевременной утомляемости.

Как тренировать мышцы ног — 2-3 раза в неделю выполняйте приседания на обе ноги, упражнение «пистолетик» и выпады.

Хотите нормально преодолевать подъемы на велосипеде — практикуйте силовые тренинги Источник: pinterest.com

3. Следить за каденсом

Езда в гору — не лучшее место для «высокой» передачи: устанете в считанные обороты. Золотое правило: передачу пониже, каденс повыше. Выбирайте темп, который будете в состоянии сохранять на протяжении всего подъема. Никаких дерганий.

4. Не забывать про разогрев и заминку

Обычно мы позволяем себе пропустить разминку и заминку, фокусируясь чисто на езде. Некоторые эксперты рекомендуют делать наоборот. Если желаете дольше оставаться активным, возьмите за правило разогреваться и заминаться: на все про все хватит и 10-15 минут.

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Каждый человек имеет разную рутину тренировок, но важно, что именно разминка активирует все мышцы. Хороший разогрев должен дать вам заряд энергии. А во время заминки стоит потянуться, иначе мышцы станут жесткими. Это не произойдет за одну ночь, однако регулярное игнорирование заминки может стать дурной привычкой, которая приведет потере эластичности. 90% повреждений случаются именно из-за «жесткости» мышц.

Каждый заезд должен начинаться с разминки / заканчиваться заминкой Источник: pinterest.com

5. Укреплять кор

Мышечный кор — ваш двигатель. Выполнение планки (про нее читайте тут) может быть лучшим вариантом для его укрепления. Но также не пренебрегайте функциональными и силовыми тренировками.

6. Сосредоточиться на гидратации и питании

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Гидратация и питание играют важную роль. Перед затяжными подъемами рекомендуется есть финики, бананы или сухофрукты — для «немедленной» энергии. Также советуем брать компактные энергетические снеки, таблетки, гели — дабы на спине много не тащить.

Также не менее важно поддерживать водный баланс. Пейте прежде, чем почувствуете жажду, ибо езда в гору сильно истощает. Не ждите, пока горло пересохнет: делайте пару глотков каждые 15-20 минут.

Учитесь наслаждаться тем, чем занимаетесь Источник: pinterest.com