К оценить свою готовность к заезду 100+ км

В «объемах» (заезды 100+ км) главное — не дистанция, а путь к ней. Остальное — на страницах Bike&Me.

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Много кто мечтает уметь ездить на велосипеде большие дистанции, при этом нормально себя чувствовать и не умирать. Но мало кому это удается. Все потому, что такие заезды выдвигают серьезные требования — в плане длительной и адекватной подготовки сердечно-сосудистой системы, а также и опорно-двигательного аппарата.

Дело в том, что проехать 100+ км на велосипеде — серьезная нагрузка для мышц, а также суставов и связок. А так как их адаптация — процесс длительный, то адекватный период подготовки для первого такого заезда может составлять от 6 до 9 месяцев и должен содержать множество тренировок разного типа.

Как понять, готовы ли вы к такой «покатушке» и как оценить уровень своей подготовки, мы расскажем в этой статье.

Заезд 100+ км — испытание не только для тела, но и психики Источник: pinterest.com

Достаточно ли вы тренируетесь

Важным фактором, определяющим будущий результат, является «накатанный объем». Естественно, чем он больше, тем больше вероятность показать высокий тайминг на финише. Причем более продуктивно увеличение объема за счет увеличения километража тренировок, а не их количества.

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Более быстрые велогонщики большую часть времени тренируются в легком режиме. Умение манипулировать диапазоном скоростей расширяет их методические возможности. Велосипедисты с более медленными результатами практически всегда тренируются в одном и том же «предельном» режиме, что, несомненно, ограничивает адаптационный ответ организма и рост их результатов.

Всеми любимое правило «80/20» (а еще лучше «90/10») отлично работает при достаточно большом объеме и частых тренировках. Чем меньшее количество тренировок в неделю мы делаем, тем больше распределение интенсивных / легких километров будет стремиться к соотношению 50/50.

Не сказать, что следующее правило универсально, на все есть свои исключения. Но, придерживаясь его, вы точно избежите серьезных неприятностей со здоровьем. Самый длинный заезд не должен превышать 30% недельного объема. И здесь, кстати, стоит уточнить, что тренировочная неделя не обязательно должна начинаться с понедельника.

Самый длинный заезд не должен превышать 30% недельного объема Источник: pinterest.com

Несомненно, помимо физической подготовки, длинный заезд дает нам и ментальную уверенность, поэтому систематичное выполнение подобных тренировок «воспитывает устойчивость психики» к продолжительной нагрузке.

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Желающим ехать как можно быстрее эксперты рекомендуют выполнять длительные тренировки еженедельно, а некоторым, возможно, и дважды в неделю. Велосипедисты с результатами поскромнее вполне могут соблюдать режим длительных «покатушек» один раз в неделю.

Хотите ехать как можно быстрее — выполняйте длительные тренировки еженедельно Источник: pinterest.com

Ключевые факторы, на которые опирается результат

Итак, чтобы определить диапазон результатов, в который вы способны попасть, необходимо оценить:

тренировочный объем;

средний темп тренировок;

количество и частоту длительных тренировок;

наличие и содержание сопутствующей работы.

И помните, что в «объемах» главное — не дистанция, а путь к ней. Все трудности ждут вас во время подготовки. И только после того, как их преодолеете, на старт выйдете, как на праздник.

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Если же тренировочный процесс никак не складывается, вы постоянно теряете ритм тренировок и их объем (то болеете, то находите весомые оправдания), — бросьте эту затею и обратите внимание на не столь требовательные дистанции. Из-за этого они не будут менее интересными.

Большие дистанции не прощают ошибок, и тем более — равнодушия!

Большие дистанции не прощают ошибок, и тем более — равнодушия! Источник: pinterest.com