Как ехать быстрее на велосипеде: 7 неочевидных советов

Все мы хотим быть быстрыми и мощными (да здравствую ватты!). Но далеко не все мы знаем, что в этом нам могут помешать трение, давление, линия цепи… Так как ехать быстрее на велосипеде?

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1. Давление в покрышках

Если вы чувствуете давление, это может быть не ваша голова. Может быть, вы просто перестарались при «работе с насосом». Иметь каменные покрышки хорошо на гладком покрытии велодрома. А сколько вы знаете таких дорог общественного пользования в Украине?

На первый взгляд кажется, что высокое давление «в колесах» помогает ехать быстрее на велосипеде. Но не все так однозначно. Низкое давление может придать вам не только больше комфорта, но и скорости. Недавнее исследование показало, что сопротивление качению имеет два компонента потери энергии от ударов, независимые друг от друга. Они выявляются в:

деформации из-за не идеального, неточного установления ваших покрышек;

в потере из-за амортизации (да здравствует украинский асфальт!).

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Свидетельство тому — гонка Париж — Рубе. Профики в ней катают на резине 30c, надувая ее до +/- 4 bar или 60 psi. Снижение давления означает, что покрышки могут деформироваться и поглощать неровности, а с тем позволять быстрее катиться велосипеду (вместо подпрыгивания на этих неровностях).

А еще снижение давления в покрышках будет хорошо влиять на езду по обычным дорогам, ибо это тоже будет поглощать бугры — вместо того, чтобы скакать на них. Быстрее, более комфортно, и бесплатно.

Каким оптимальное давление будет для вас — сказать сложно, ведь на это влияет множество факторов:

ваш вес;

ширина покрышек;

дорожное покрытие, на котором посчастливилось ехать.

А также сниженное давление = увеличенное пятно контакта с почвой, а значит — улучшенное сцепление, что позволит увереннее входить в повороты.

Как ехать быстрее на велосипеде — снизьте давление в покрышках Источник: pinterest.com

2. Инерция

Чем быстрее въезжаете на подъем, тем быстрее поднимаетесь с тем же усилием. И чем короче подъем, тем лучший результат это принесет.

Еще один совет: въезжая на подъем в группе, оставляйте свободное место (выбирайте траекторию) для обгона впереди едущего. Зачем? Когда он начнет терять скорость (шансы такого крайне велики, ведь он ранее вас начинает «бороться» с подъемом + сопротивление встречному воздуху), вы же по инерции можете его обогнать, даже не вращая педалей. Только вперед сильно не вырывайтесь, чтобы не стать в голову пелотона и быстро не сжечь оставшиеся силы.

3. Направление ветра

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Если ветер дует слева и вы в голове группы, то… откуда бы не дуло, ой тяжко вам приходится. Если же вы — второй или более, то при боковом ветре слева вам нужно быть немного позади справа и наоборот: ветер дует справа — становитесь сзади чуть-чуть левее от впереди едущего велосипедиста. Ваше точное положение будет зависеть от:

скорости;

угла атаки ветра;

скорости ветра.

Прячьтесь от бокового ветра за задним колесом впереди едущего Источник: pinterest.com

4. Линия цепи

Знаете ли вы, почему у Тони Мартина и Тома Дюмулена стоят звезды на 58 зубьев на их разделочных байках? Нет, не потому, что они выдают намного больше мощности, чем мы, простые смертные. Катая на таких огроменных передних звездах, они чуть больше времени «проводят» на больших звездах кассеты. Это также означает, что линия цепи ровнее. А это в свою очередь «оказывает» меньше трения трансмиссии.

Но то, чтобы это существенно помогало ехать быстрее на велосипеде. Но пару лишних ватт явно сэкономит. А на больших дистанциях это существенно может повлиять на общую картину.

5. Читая трансмиссия

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Чистая трансмиссия. Она сделает вас быстрее. Трение в ней увеличивается с попаданием грязи. Потери из-за грязной трансмиссии или перерастянутой цепи могут быть значительны. А еще смазка: она тоже может работать по-разному. Вот вам интересный факт:

чистая не смазанная цепь работает более эффективно, чем смазанная слишком сильно.

Одним словом, ухаживайте за велосипедом. Особенно за трущимися и вращающимися его компонентами — так, как рассказывает и показывает герой следующего видео:

6. Атмосферное давление

Если чувствуете давление, это может быть ваша голова. То есть погодные условия вас тоже могут значительно ускорить или замедлить. Самые очевидные факторы: ветер и дождь. Но знаете ли вы, что атмосферное давление тоже может значительно влиять? Многие в курсе: катаясь на высоте, велосипедист может ездить быстрее, при этом выдавая меньшую мощность. Но менее очевидно, что разница в атмосферном давлении и температуре может также влиять на скорость.

Колебание в виде нескольких градусов особо не ощутимо. А вот если выкатитесь после грозу в средине лета, результат может приятно удивить (вплоть до прироста на 3% в скорости при тех же ваттах).

7. Катание по вечерам

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Исследователи из Бразилии обнаружили прирост скорости на целых 7%, проведя лабораторный тест на фиксированной дистанции вечером в сравнении с утром. Экспериментов на эту тему проделано уже великое множество (например, этот и этот). Но ничто не мешает еще раз все опробовать на себе и снова убедиться в правдивости или ложности данных результатов.

Выезжая вечером, всегда цепляйте на байк велосвет Источник: pinterest.com