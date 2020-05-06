8 вещей, которые зря вы повторяете за профессионалами

Все мы хотим быть крутыми, быстрыми, мощными велосипедистами. Посему сплошь и рядом тренируемся с оглядкой на профи, в довесок еще и велосипеды тюнингуем, чтобы было как у них. Может, зря мы так?

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Всегда помните: вы — любитель, а не профессионал. И если в спорт пришли в возрасте 30+, то спешить вам уж точно некуда. И делать следующие вещи тоже не стоит.

1. Вынос руля

Вынос подлиннее, градус негативнее… Да, это лучший способ оптимизировать аэродинамику и ехать еще быстрее. Так профики и делают, а вслед за ними повторяют любители. Но последние забывают: велогонщики тренируются много и регулярно, делают это под присмотром тренеров да экспертов. Любители же все сами, а потом жалуются на боли в спине да шее.

Наш вам совет: путем проб и ошибок, или с помощью fit’а подберите оптимальные параметры и сидите на велосипеде так, как удобно.

2. Вес велосипеда

Логично: чем легче велосипед, тем он более быстрый (хотя, аэродинамическая эффективность играет куда более важную роль). Поэтому многие велогонщики подгоняют вес байка под заветные да прописанные UCI 6.8 кг, при этом затрачивая бешеные средства на карбоновые вилки, выносы, подседелы, колеса…

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Разумеется, катиться на легеньком Cervelo R5 куда приятнее, чем на «алюминиевом якоре» (например, на одной из этих моделей). Но если вы не «гоняетесь», а просто любите комфортную езду, то смотрите в сторону производительности велосипеда, исходя из «толщины» кошелька. И знайте: компоненты всегда можно докупить, а вот раму…

Не гонитесь за малым весом, отдавайте предпочтение аэродинамике Источник: road.cc

3. Покрышки

Большинство велогонщиков катаются на тоненьких трубках. Да, это быстро, но дорого + трудоемкое обслуживание, и если прокол «в поле» (герметик не спас), то выход один — такси. Профиков может и забирает техничка, а кто заберет вас?

Если не хочется беспокоить жену просьбой приехать на машине и подобрать вас черт знает где, катайтесь на «бескамерках» и всегда возите с собой полный ремкомплект + велосипедную камеру.

4. Велосипедные крылья

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Вы не увидите крылья на велосипедах гонщиков Тур де Франс. Оно и понятно: лишний вес, ниже скорость… В жизни же эти ребята не только катаются со щитками, но и возят с собой запаски, насосы, еду, велосипедный свет… А еще сами бортируют колеса в случае прокола. Да, они такие же люди, как и вы.

Велосипедные крылья помогут «выйти сухим из воды» Источник: road.cc

5. Гоночный велосипед

Многие из нас любят скорость. Но согласитесь: как-то глуповато кататься по убитому асфальту городу и бросать на парковке у Ашана свой супер-скоростной Bianchi Oltre XR4. Именно поэтому многие выбирают обычные шоссейные велосипеды, в которые можно «запихнуть» не только крылья, но и покрышки шириной 30 мм, и при этом оставаться таким же быстрым. Пример такого байка — аэро-грейвел Rondo, про который мы писали тут.

6. Гели и изотоники

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Безусловно, спортивное питание обеспечивает концентрацию, повышает выносливость, снабжает энергией. Но в основном гели да изотоники служат конкретной цели (например, проехать за раз 200 км или выехать 100 км из трех часов). Если же вы просто катаетесь, пичкать себя такими часто недешевыми продуктами вовсе необязательно. Альтернатива им — бананы, батончики и все, что описано в этом разделе.

Если просто катаетесь — жуйте бананы Источник: road.cc

7. Механики

Профессиональные команды всегда имеют механиков. Последние через свои руки ежедневно пропускают десятки байков: моют, чинят, меняют подшипники… Что же касается вас, если научились настраивать перекидки, это еще не значит, что вы — эксперт. Если чего-то не знаете или сомневаетесь, обязательно проконсультируйтесь. А лучше и вовсе отдайте механику, пусть делом занимается знаток.

8. Расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой

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Вам не нужно каждый раз «топить на все деньги». Так не делают даже профессионалы. Да, все мы хотим вписаться в планируемые скорость, каденс, выходную мощность, тренировочные зоны и т. д. Но не упускайте из виду тот факт, что мы катаемся на велосипедах ради удовольствия, и это здорово. Просто вращайте педали и наслаждайтесь опытом.

«Вращайте педали и наслаждайтесь опытом», — Мэт Бретт, редактор веложурнала Cycling News Источник: road.cc