4 мифа о тренировках, беспощадно разрушенных наукой

Прочитайте это, запомните, и больше никогда не давайте этим глупостям портить ваши тренировки.

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Миф 1

За раз организм может усвоить не более 25 граммов протеина.

Алан Арагон, автор книги «Наука жиросжигания и роста мышц», утверждает: «Ваше тело усвоит весь протеин, даже если за один присест слопаете не 25, а 125 граммов протеина». Эксперт рекомендует потреблять белки с расчетом 2 грамма на 1 кило живого веса. Можно и больше — все зависит от поставленной цели и задач. Например, если вы весите 90 кг, а хотите «спустить отметку» до 80, то лопайте 80 Х 2 = 160 г протеина.

Миф 2

Развивать силовые показатели можно только с помощью веса собственного тела.

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Турники, брусья и отжимания — это всегда хорошо с точки зрения повышения общего уровня физической подготовки. Но если цель — наработать мышечную массу, то упражнения с собственным весом вам точно не подойдут. Билл Хартман, профессиональный тренер и владелец Indianapolis Fitness and Sport Training, заявляет: «В случае тренировок с собственным весом ваш главный тренировочный снаряд — то есть ваше тело — всегда весит одинаково. И как упражнения не усложняйте, мышцы все равно привыкают и требуют большей нагрузки. А тело весит +/- все так же. И со временем прогресс останавливается. Поэтому как ни крутите, нужна работа с отягощениями. Только с ними начнется реальный мышечный рост».

Хотите большие ватты — катайте горочки Источник: pinterest.com

Миф 3

Рост мышц обусловлен непривычными упражнениями.

Во избежание адаптации к нагрузкам многие в тренировочный план включают новые упражнения, чтобы мышцы росли. На самом деле не нужно бояться адаптации, наоборот: нужно ее любить, ведь именно благодаря ей развивается мышечная гипертрофия. Поддерживайте, а не разрушайте адаптацию, лишь изредка делая незначительные изменения в упражнениях (менять темп выполнения тренировок, паузы меж подходами и прочее).

Ник Тиминелло, фитнес-тренер из Форт-Лодердейла, считает: «Ваши мышцы быстрее поймут, что от них требуется расти, если будете поддерживать адаптацию, а не регулярно менять упражнения. И, кстати, это поможет избежать наступления плато».

Миф 4

Для роста мышц нужно тренироваться до отказа.

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Джим Смит, сертифицированный тренер, владелец клуба Diesel Strength & Conditioning, утверждает: «Если понимаете, что выжаты как лимон, не ждите, что во время следующего интервала или подхода вас прекратит колбасить и трясти. Вместо этого лучше завершайте тренировку. Так обеспечите себе лучшее восстановление + снизите риск получения травмы». Мораль басни такова: фокусируйтесь на технике выполнения и на ощущениях в рабочих мышцах, а не «долбите» себя до отказа интервал за интервалом.

Концентрируйтесь на технике, а не на том, чтобы упражнение «добить» Источник: pinterest.com