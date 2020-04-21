Домашние тренировки: как их не забросить спустя неделю

Первые несколько дней домашние тренировки кажутся чем-то новым и необычным. Но потом это быстро надоедает и мотивация «падает в ноль». Как с этим быть? Ответы читайте на страницах Bike&Me.

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1. Видео- или онлайн-тренировки

Группами кататься нельзя (спасибо, карантин). По городу кататься тоже нежелательно. Выезжаешь за город — встречает патруль с лазерным термометром… Но выход из ситуации есть: домашние тренировки в формате онлайн, то есть договаривайтесь с товарищами и вместе крутите педали, например, в Zwift’е. А кому наскучил велоспорт — смотрите правильные каналы на YouTube и повторяйте за главными героями сюжетов выпады, махи, приседания и прочие силовые (упражнения для людей с сидячей работой тут).

2. Наращивайте нагрузки

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«Сейчас самое время перейти на новый уровень тренировок, — намекает на то, что хватит бездельничать / пора упорнее тренироваться Бен Гилденберг, сертифицированный специалист по силовым тренировкам и выносливости, тренер New York Sports Science Lab. — Выполняете кардио — добавьте еще один интервал, жмете силовые — накиньте еще один подход. Да здравствует разнообразие! Постоянно ставьте новые задачи, ибо быстро утратите стимул развиваться».

Как не забросить домашние тренировки — наращивайте нагрузки Источник: pinterest.com

3. Награждайте себя

Фитнес-тренер Дженнифер Нагель предлагает поиграть в игру: «Соберите много бумажек, напишите на них цели, сложите все в банку. Перемешайте их и вытащите одну. На ней написанное — ваша цель на месяц. Например, каждую неделю проделывать 2 интервальные тренировки + 1 объемную. Выполняйте все это, а в конце месяца в случае успеха награждайте себя: купите книгу, новые велосипедные туфли, или просто закажите пиццу и отпразднуйте успех. Я проверяла на себе и клиентах: работает».

4. Круговые тренировки

Для тех, кто выполняет силовые домашние тренировки . Советует Лиза М. Раньери. Надоело приседать 5 подходов по 12 раз, затем жать штангу — тоже 5 подходов по 12 раз, и все упражнения — 5 подходов по 12 раз…? Превратите упражнения в суперсеты, то есть сразу после приседаний (без паузы) ложитесь под штангу и жмите от груди, затем снова приседать… А если есть силы, то после жима можете еще и подтягиваться на турнике — и это уже будет не супер-, а трисет. Что, как и в какой последовательности выполнять — фантазия в помощь.

5. Цель вне внешности и физической формы

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Заниматься спортом, чтобы быть красивым — это нормально. Но фитнес-тренер и консультант Кортни Вирден считает, это мотивирует совсем на чуть-чуть. Спасти ситуацию поможет цель вне внешности и физической формы. Например, исправить осанку, выработать правильные спортивные привычки, хорошо себя чувствовать, быть в хорошем настроении.

Тренируйтесь не только ради прогресса, но и в удовольствие Источник: pinterest.com