Сегодня «главный защитник» сборной Украины по футболу Виталий Мандзюк показывает, как накачать бедра и ягодицы. Для выполнения упражнений необходим только каремат. Но, в принципе, можно и без него.

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Виталий Мандзюк — «главный защитник» сборной Украины по футболу Источник: instagram.com

#мандзя5челледж

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Для тех, кто призабыл: #мандзя5челледж — 5 упражнений от Виталия, которые можно выполнять где-угодно. Особый инвентарь не нужен, зал не нужен, быть в супер-отличной физической форме тоже необязательно. Справиться с этими упражнениями сможет даже самый слабенький велосипедист. Именно поэтому и беремся за данные упражнения — чтобы из слабеньких превратиться в сильных (не только в пелотоне). Вы снами?

Сильный велосипедист — не только тот, кто хорошо едет в гору Источник: pinterest.com

#мандзя5челледж, день 37: как накачать бедра и ягодицы

День 37 — особенный: вместо традиционных пяти Виталий Мандзюк показывает 6 упражнений. Вот они:

Сидя на пятой точке подъем ноги с внутренней стороной бедра к верху. В положении стоя подъем ноги в сторону. В положении стоя подъем ноги назад с согнутым коленом. Приседания с разворотами в разные стороны. Выпады на месте с разворотом в разные стороны. Вставание / приседание по очереди на каждое колено.

Наглядный пример с Виталием в главной роли — в следующем ролике:

Виталий рекомендует выполнять 5 подходов по 25 раз. Отдых — не более 1:30 между подходами. А лучше и вовсе без отдыха, просто чередуйте ноги. Так и справитесь быстрее, и рабочие мышцы не будут успевать много отдыхать.

Всем спорт и крепкого здоровья!

Другие упражнения от Виталия Мандзюка:

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