Сегодня «главный защитник» сборной Украины по футболу Виталий Мандзюк показывает, как накачать бедра и ягодицы. Для выполнения упражнений необходим только каремат. Но, в принципе, можно и без него.
- А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?
Продолжаем приводить свое тело в порядок вместе с Виталием Мандзюком, бывшим игроком ФК «Динамо» («Динамо-3» и «Динамо-2»), «Арсенала», «Днепра», счастливым владельцем двух трофеев (Кубок Первого канала 2008 и званием победителя чемпионата Украины 2008 / 2009).
Виталий Мандзюк — «главный защитник» сборной Украины по футболу Источник: instagram.com
Виталий Мандзюк — «главный защитник» сборной Украины по футболу
Источник: instagram.com
#мандзя5челледж
Читай также: Как накачать пресс: программа тренировок одной из величайших спортсменок Украины
Для тех, кто призабыл: #мандзя5челледж — 5 упражнений от Виталия, которые можно выполнять где-угодно. Особый инвентарь не нужен, зал не нужен, быть в супер-отличной физической форме тоже необязательно. Справиться с этими упражнениями сможет даже самый слабенький велосипедист. Именно поэтому и беремся за данные упражнения — чтобы из слабеньких превратиться в сильных (не только в пелотоне). Вы снами?
Сильный велосипедист — не только тот, кто хорошо едет в гору Источник: pinterest.com
Сильный велосипедист — не только тот, кто хорошо едет в гору
Источник: pinterest.com
#мандзя5челледж, день 37: как накачать бедра и ягодицы
День 37 — особенный: вместо традиционных пяти Виталий Мандзюк показывает 6 упражнений. Вот они:
- Сидя на пятой точке подъем ноги с внутренней стороной бедра к верху.
- В положении стоя подъем ноги в сторону.
- В положении стоя подъем ноги назад с согнутым коленом.
- Приседания с разворотами в разные стороны.
- Выпады на месте с разворотом в разные стороны.
- Вставание / приседание по очереди на каждое колено.
Наглядный пример с Виталием в главной роли — в следующем ролике:
Виталий рекомендует выполнять 5 подходов по 25 раз. Отдых — не более 1:30 между подходами. А лучше и вовсе без отдыха, просто чередуйте ноги. Так и справитесь быстрее, и рабочие мышцы не будут успевать много отдыхать.
- Всем спорт и крепкого здоровья!
Другие упражнения от Виталия Мандзюка:
- как накачать пресс, грудные и ягодицы;
- упражнения для рук, груди и живота;
- способы накачать грудные и трицепсы.
У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!