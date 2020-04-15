Кайф, как от наркотиков: 6 причин заставить себя тренироваться в обеденный перерыв

Если оставлять офисное кресло во время обеденного перерыва хотя бы на 10 минут, можно значительно улучшить здоровье и производительность на работе. Почему так — рассказывает доктор Джульет МакГраттан.

Джульет МакГраттан — health-эксперт, блогер, писатель, автор книги «Sorted: The Active Woman’s Guide to Health».

Что для вас значит обеденный перерыв? Шанс доделать то, что не успели, или назначить еще одну встречу? Или это возможность «проглотить» сэндвич за ноутбуком? Все это хорошо, но оно легко отнимает то драгоценное время, которое отводится вам в рабочий день.

Изменение отношения к перерыву и использование этого времени для себя могут улучшить ваше психическое и физическое здоровье, что, со своей стороны, продлит жизнь. А еще поможет быть более продуктивным на работе.

Вот 6 причин, почему, оставив рабочее место ради тренировки, вы улучшите свое здоровье и общее самочувствие.

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1. Улучшится производительность

Тренировки во время обеденного перерыва могут помочь избежать послеобеденного спада активности. Как известно, упражнения повышают уровень концентрации, а циклический характер бега, плавания, катания на велосипеде или быстрой ходьбы имеет медитативный эффект, который идеально подходит для решения проблем.

Исследования Стэнфордского университета показали, что во время прогулки креативность человека возрастает на 60%, поэтому если не можете решить рабочие задачи утром, добавьте в расписание обеденные упражнения, чтобы сделать вечер более продуктивным. Если запланировали встречу на время обеденного перерыва, то почему бы не сделать митинг во время прогулки? Основатель Facebook Марк Цукерберг — фанат встреч на ходу. Так же раньше делал и Стив Джобс.

2. Улучшится настроение

Вкусная еда, секс, смех и спорт делают нас счастливее, потому что наше тело производит химические вещества, именуемые эндорфинами. Они оказывают схожий эффект с опиатами (группой наркотиков, содержащих морфин). Есть отличная новость: упражнения также вызывают выброс эндорфина и имеют сильное влияние на улучшение настроения, сдерживание тревожности и облегчение стресса. Регулярные тренировки также могут снизить риск депрессии на 20-30%.

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Социальные упражнения и общие тренировки также имеют преимущество при построении отношений и поддержке связей (которые жизненно необходимы для ментального здоровья). Так что поощряйте коллег присоединяться.

Обеденные тренировки — отличный способ улучшить настроение Источник: pinterest.com

3. Уменьшится риск заболеваний

Спорт уменьшит риск появления и развития многих болезней, а именно: повышенного давления, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также многих видов рака более чем на 30% — с помощью регулярной активности. Поставьте цель тратить 150 минут в неделю на упражнения, которые «затрудняют дыхание» (желательно все выполнять во время обеда).

Таким образом тренировки станут идеальным способом достижения цели. Всего лишь 30 минут ежедневно с понедельника по пятницу — и вы сделали это.

Не имеется свободных полчаса в запасе? Не волнуйтесь, пользу для здоровья можно получить даже за 10 минут активной тренировки. Быстрая прогулка в магазин за сэндвичами и обратно поможет достичь намеченной цели.

4. Сделать разнообразным сидячий образ жизни

«Сидение — новое курение» — фраза, которую мы часто слышим. И только сейчас начинаем понимать, какое серьезное влияние имеет сидячий образ жизни на наше здоровье. Наши тела созданы для движения, они постоянно производят энергию, которая позволяет нам делать это. Если не используем ее хотя бы иногда, неизрасходованные калории начинают вызывать стресс, что приводит к ранней смерти клеток, воспалительных процессов и в результате повышает риск заболеваний, среди которых самое частое — диабет второй степени.

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Когда едите бутерброд перед экраном ноутбука, то получаете гораздо более серьезные проблемы, чем крошки, которые потом нужно выковыривать из клавиатуры. Мы накапливаем больше жировой массы, если сидим долгое время. Поэтому контролируйте вес и не упускайте шанс покинуть свой стул, и хотя бы немного подвигаться.

Разбавляйте сидение на кресле тренировками в обеденный перерыв Источник: pinterest.com

5. Тренировка мышц

Когда тренируетесь, мышцы выделяют вещества под названием миокины, обладающие противовоспалительным эффектом для всего тела и снижающие риск многих заболеваний. Улучшение состояния мышц — отличный способ оставаться здоровым. Благодаря энергичным физическим нагрузкам в обеденный перерыв миокины будут циркулировать в вашей кровеносной системе еще несколько часов подряд после выполнения упражнений.

Тренировка мышц помогает побороть болезни, но от их использования можно получить даже больше. Национальная статистическая служба США докладывает, что в 2016 году более 30 миллионов дней были связаны с потерей рабочего времени из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом (среди которых самые распространенные — боли в спине и шее). Ваши ягодицы (ягодичные мышцы) и брюшные мышцы кора становятся неактивными из-за длительного сидения и сутулости за столом. Упражнения во время обеденного перерыва (например, пилатес или йога) включат эти неподвижные мышцы и улучшат вашу осанку.

6. Делать хоть что-то, чем не делать ничего

Вам не нужно быть разгоряченным, потным и тренироваться в течение часа, чтобы получить преимущества от обеденной тренировки. Люди часто откладывают тренинги, считая, что им предстоит принимать душ и переодеваться. На самом деле лучше делать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Да и вы можете получить преимущества даже от 10 минут быстрой ходьбы.

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Представьте, как едете домой, зная, что не только плодотворно поработали, но и выполнили свою цель — 150 минут недельных упражнений во время обеда — и стали здоровым. Это бонус к работе, которому надо стремиться. Удачи!

P.S. Не важно, обед это или вечер. Тратьте 30 минимум минут на физические активности в день — и результат не заставит себя долго ждать. Будьте здоровы и счастливы.

Лучше 30 минут «маленьких действий», чем полный день великого бездействия Источник: pinterest.com