Как быть здоровым велосипедистом: 7 полезных привычек

Данные 7 привычек помогут вам избежать визита и общения с врачом, а также продолжить кататься на любимом велосипеде и быть довольным жизнью. Что за привычки?

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У всех нас есть товарищи-велосипедисты или просто знакомые, которые даже в самые лютые эпидемии всегда здоровы и на вирусы им наплевать. И происходит это не только благодаря тому, что они принимают правильные меры по спасению себя (например, от от коронавируса — подробности тут). Еще одна причина — правильные здоровые привычки. Что за привычки?

1. Как быть здоровым велосипедистом — принимайте витамин C

Нет 100%-го доказательства того, что витамин C помогает бороться с вирусами, инфекциями и прочими хворями. Но иммунитет он укрепляет однозначно. Так что если подступает зараза, срочно примите пару таблеток аскорбинки — и витамин «вывезет» вас и болезненного состояния.

2. Долой недосыпание

Согласно исследованиям американских ученых, люди, спавшие по 6-7 часов в сутки на 30% чаще «подхватывали» простудные заболевания. А вот те, кто спал положенные 8-10 часов, болели на 17% меньше.

Как быть здоровым велосипедистом — спите и восстанавливайтесь Источник: pinterest.com

3. Самовнушение

Сегодня — «интервалы» (больше подробностей про интервалы тут), завтра — «объем» (как катать «объемы» — читайте тут). А еще на работу нужно ходить, зарабатывать деньги, копить на новые или просто крутые колеса, хорошо бы резину поменять (например, на вот эти уникальные бескамерки). Некогда болеть, дел выше крыши. Так что пусть вирусы подождут.

Настраивайте себя на это, верьте в то, что вы здоровы и никогда не болеете. Пусть с вами так и происходит.

4. Боритесь со стрессами

Многие заболевания имеют психосоматическую природу. И поэтому вы можете заболеть, даже когда просто сильно нервничаете. Настоятельно рекомендуем лечить стресс. Как — в помощь:

Спорт — самый здоровый способ победить стресс Источник: pinterest.com

5. Чистые руки

Всегда и везде мойте руки. И ни в коем случае не касайтесь ими себя, особенно лица. Всегда имейте антисептик или хотя бы влажные гигиенические салфетки. А если случится армагеддон, если сию же минуту не почешете нос, то делайте это тыльной стороной ладошки — там меньше бактерий, чем на кончиках пальцев.

6. Спорт на регулярной основе

Ученые из Journal of Sport and Health Science утверждают: регулярный спорт укрепляет иммунитет и снижает вероятность подхватить респираторную заразу. Тренируйтесь не менее двух раз в неделю, и вам будет смешно наблюдать за регулярно больными и кашляющими.

7. Чувствуйте момент

Как быть здоровым велосипедистом? Еще один способ — научитесь чувствовать свой организм и мгновенно принимать меры, когда болезнь начинает проявлять первые признаки своего присутствия. У каждого этот процесс индивидуален.

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Наш главный редактор, например, почувствовав «на порогу простуду», тут же отправляется на легкую пробежку или велопрогулку — и (по его словам) хворь тут же отступает. Другие наоборот: сразу постельный режим и литры теплого чая. Какая из схем рабочая именно для вас — ищите методом экспериментальным. И будьте здоровы.

Первые признаки хвори лечите велосипедом и приятной компанией Источник: pinterest.com