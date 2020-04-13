Один лишь велосипед похудеть вам не поможет: 7 популярных мифов про фитнес

Думаете, качественный фитнес — дорого? Полагаете, боль — показатель прогресса, а сила — то же, что и выносливость? Хотите результат, и поэтому тренируетесь каждый день? Ай-яй-яй...

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Сегодня Bike&Me разбирают 7 самых популярных мифов про фитнес. Высоки шансы того, что в некоторых из них верите и вы.

1. Кардио поможет быстро похудеть

Кардио-нагрузки (велосипед, бег, плавание, сквош и т.д.) безусловно полезны. Но они лишь укрепляют сердчено-сосудистую, прокачивают иммунитет, предотвращают появление диабета, раковых заболеваний, положительно влияют на настроение и качество сна (более подробно тут). Но если желаете быстро похудеть, то одних лишь кардио-тренировок будет мало.

Помните золотое правило: красивое тело — 30% тренировок + 70% питания. Как быстро похудеть — создайте дефицит калорий в рационе, то есть съедайте меньше, чем сжигаете. А катание на велосипеде или бег лишь помогут добиться результата быстрее. Без правильного питания добиться желаемого и не мечтайте.

2. Боль = прогресс

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Якобы, если мышцы болят, значит, хорошо потренировался. Как бы не так: боль сигнализирует о том, что мускулатура получила нагрузку, к которой не была готова. И уж тем более боль — вовсе не показатель прогресса. Менее болезненный и более надежный способ прогрессировать — тренироваться регулярно, а не убиваться до потери сознания. Так вы будете и сильнее-выносливее становиться, и восстановление — не таким болезненным.

Боль — не значит прогресс Источник: pinterest.com

3. Хочешь результат — тренируйся каждый день

Восстановление важно не менее тренировки. Телу нужны как дозированные нагрузки, так и отдых от них. Сколько раз заниматься в неделю — штука индивидуальная и зависит от преследуемой цели + миллион других факторов. Эксперты говорят: норма — не менее трех раз. Мотайте на ус. И помните: главное — не только количество часов, проведенных на велосипеде, но и их качество.

4. Сильный — то же, что и выносливый

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Выносливость — грубо говоря, это «объемы»: когда вы на среднем / низком / средне-низком пульсе проезжаете 100+ км. Сила же (снова-таки, грубо говоря) — это то, что развиваете на интервальных тренировках. Это совершенно два разных понятия, два разных вида тренировок. И, тем не менее, оба они должны входить в ваш тренировочный план.

Сильный — не значит выносливый Источник: pinterest.com

5. Освоить все можно самому

Кататься на велосипеде — не диссертацию писать. Но если поставили себе цель, например, выехать 100 км из трех часов или научиться зараз проезжать 200 км, то тут без эксперта не обойтись Разумеется, можно все сделать самому и упороться , но потом не удивляйтесь внезапно возникшему желанию выбросить байк и больше никогда на него не садиться.

Самостоятельно подобранный / составленный план тренировок может оказаться неэффективным, а то и вовсе травмоопасным. С тренером же / под надзором эксперта риски убить в себе желание достигать спортивной цели / реализовывать амбиции гораздо ниже.

6. Фитнес = идеальный вес тела

Многие, рассчитав индекс массы тела, за счет спорта пытаются его достичь. Наш вам совет: не становитесь зависимыми от стандартов, поддерживайте вес, при котором себя комфортно чувствуете, остаетесь бодрым и энергичным.

Помните: вы — любитель, и поэтому то, что делаете, должны любить. Страдания — для профиков.

7. Хороший фитнес— удовольствие дорогое

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Не хватает денег на тренера — практикуйте групповые тренировки или выезды. Да, сегодня, в условиях карантина это сложно. Шерстите интернет и ищите групповые онлайн-тренировки на бесплатной основе. Там же, кстати, можно и получить ответ на волнующий вопрос money-free.

А когда все «поутихнет» (мы про коронавирус и карантин), ищите тестовые абонементы, или абонементы только в утреннее / обеденное время: такие обычно дешевле остальных.

Не обязательно покупать дорогой велосипед, чтобы кататься и получать удовольствие Источник: pinterest.com