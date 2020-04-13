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#мандзя5челледж, день 34: 5 способов накачать мышцы живота

Продолжаем челлендж #мандзя5челледж. Сегодня «главный защитник» сборной Украины по футболу показывает, как быстро и почти безболезненно накачать мышцы живота — целых 5 упражнений.

Виталий Мандзюк — это…

Футболист, бывший защитник сборной Украины, играл за «Динамо» («Динамо-3» и «Динамо-2»), «Арсенал», «Днепр». Имеет 2 трофея — Кубок Первого канала 2008 и чемпионат Украины 2008 / 09. В октябре, 16, в году 2017 объявил о завершении карьеры — из-за хронической травмы ноги, которую получил в сезоне 2012 / 2013.

Виталий Мандзюк — «главный защитник» сборной Украины по футболу

Виталий Мандзюк — «главный защитник» сборной Украины по футболу

Источник: instagram.com

#мандзя5челледж — это…

На протяжении трех месяцев каждый день Виталий в Instagram выкладывает ролик, в котором он прокачивает разные мышцы тела. «5» — потому что:

  • Виталий играл под номером «5»;
  • упражнений будет 5.

На 34-й день своего челленджа Мандзюк решил накачать мышцы живота. И помогают ему в этом следующие пять упражнений:

  1. Поднимание бедер на нижний пресс в висе на лентах.
  2. Классические скручивания на верхний пресс.
  3. Скручивания на фитболе.
  4. Скручивания на фитнес-ролле.
  5. Скручивания на верхний пресс в положении стоя на коленях с лентой «на шее».

Подробности в следующем ролике:

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Не забываем: норма — 5 подходов в среднем по 12 повторов с паузами — не более 1:30 минут. Помните: сильный велосипедист — не только тот, кто «выезжает 100 км из трех часов» (советы тут) или «делает горочки» лучше остальных (как научиться так ездить — читайте тут), но и тот, у кого комплексно развиты все мышцы тела. Будьте здоровы и крепки!

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