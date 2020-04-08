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Элина Свитолина: тренировка на все тело для тех, кто взаперти

В качестве спортивного инвентаря Элина Свитолина использует бутылки с водой, пакет с желейными мишками (или конфетками — невидно), и даже банку Nutella. А что вместо гантелей, штанги и перекладины используете вы?

Украинская чемпионка продолжает марафон постов в Instagram со своими домашними тренировками. Недавно она выложила свою программу тренировок на пресс. Сегодня — упражнения для прокачки всего тела. Что же выполняет победительница 16 турниров WTA, победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, участница всех турниров Большого шлема?

«Чем заняться, по ка сидишь дома взаперти — тренируйся», — Элина Свитолина

«Чем заняться, по ка сидишь дома взаперти — тренируйся», — Элина Свитолина

Источник: instagram.com

В основе — круговая программа тренировок: 50 секунд — работа, 10 секунд — отдых. Уровни сложности:

  • Level I — 4 сета;
  • Level II — 5 / 6 сетов;
  • Level III — 8 сетов.

Отдых между подходами — 1 минута. Упражнение 2 — по 25 секунд на каждую ногу.

Тренировка на мышцы всего тела Элины Свитолины

  1. Прыжки с ноги на ногу.
  2. Полуприсед с отталкиванием одной ногой.
  3. Обратные отжимания (на трицепс).
  4. Касание противоположных руки и ноги лежа на спине (на пресс).
  5. Отжимание от пола на коленях с подъемом рук вперед в нижней точке.
  6. «Лунная походка» в положении сидя на пятой точке.
  7. Подъем рук над спиной в положении лежа на животе (для мышц спины).

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