Элина Свитолина: тренировка на все тело для тех, кто взаперти

В качестве спортивного инвентаря Элина Свитолина использует бутылки с водой, пакет с желейными мишками (или конфетками — невидно), и даже банку Nutella. А что вместо гантелей, штанги и перекладины используете вы?
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Украинская чемпионка продолжает марафон постов в Instagram со своими домашними тренировками. Недавно она выложила свою программу тренировок на пресс. Сегодня — упражнения для прокачки всего тела. Что же выполняет победительница 16 турниров WTA, победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, участница всех турниров Большого шлема?
«Чем заняться, по ка сидишь дома взаперти — тренируйся», — Элина Свитолина Источник: instagram.com
«Чем заняться, по ка сидишь дома взаперти — тренируйся», — Элина Свитолина
Источник: instagram.com
В основе — круговая программа тренировок: 50 секунд — работа, 10 секунд — отдых. Уровни сложности:
- Level I — 4 сета;
- Level II — 5 / 6 сетов;
- Level III — 8 сетов.
Отдых между подходами — 1 минута. Упражнение 2 — по 25 секунд на каждую ногу.
Тренировка на мышцы всего тела Элины Свитолины
- Прыжки с ноги на ногу.
- Полуприсед с отталкиванием одной ногой.
- Обратные отжимания (на трицепс).
- Касание противоположных руки и ноги лежа на спине (на пресс).
- Отжимание от пола на коленях с подъемом рук вперед в нижней точке.
- «Лунная походка» в положении сидя на пятой точке.
- Подъем рук над спиной в положении лежа на животе (для мышц спины).
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