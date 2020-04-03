Чем заняться велосипедисту, сидя дома на карантине: 7 идей Bike&Me

С этими идеями даже самый скучный, унылый и одинокий карантин станет веселее. А еще более ярким и наполненным. Так чем же заняться велосипедисту, сидя дома на карантине?

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1. Тренировки

Недавно мы писали про «не велосипедные» тренировки в домашних условиях для велосипедиста, сидящего взаперти. Чтобы силовые не надоедали, разбавляйте их станком и выездами на свежем воздухе. Важно: делайте это в одиночку и соблюдайте правила безопасности при коронавирусе.

2. Медитация

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Медитация помогает справиться со стрессом, сконцентрироваться на текущем моменте, расслабить тело и избавиться от тревожных мыслей. Особенно удобно этим заниматься после пробуждения или перед сном. Особых навыков не требуется: сядьте, закройте глаза и начните дышать. Более предметно о том, как медитировать, рассказано в следующем ролике:

3. Чтение книг

Наверняка за долгие годы у вас накопилось множество книг, которые все никак не доходят руки почитать. Используйте это время. А еще не забудьте посмотреть суровые фильмы про велоспорт и в целом про спорт.

4. Помойте велосипед

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Карантин — идеальное время для того, чтобы привести байк в порядок. Снимите цепь (как делать — смотрите тут), вычистите ее (как это делать — смотрите тут), промойте звезды, раму, колеса… За период самоизоляции превратите свой велосипед в куколку. По-хорошему, отдать бы его на полное ТО. Но время тревожное, и мастерские работают далеко не все. А те, которые работают, и без вас перегружены клиентурой (личный опыт одного из редакторов Bike&Me). Но если удастся сдать байк на полное техническое обслуживание, то будет просто прекрасно (а почему вы это не сделали зимой?).

Как правильно помыть велосипед и не навредить компонентам — рассказывает герой следующего видео:

5. Эксперименты с кофе

Кофейни закрыты, а без любимого утреннего напитка ну никак. Что делать? Доставайте запыленную турку (или гейзерную кофеварку) — и вперед с песней. А для тех, кто и не прекращал пить кофе, приготовленный своими руками, у нас есть странный рецепт приготовления энергетика. Экспериментируйте.

6. Эксперименты с рационом

Например, готовить блюда только из того, что осталось в квартире. Или питаться только варенным. Или просидеть неделю на фруктовой или одной из этих диет. Глядите, получится не растолстеть, а с этим рационом еще и рельеф нагоните (про питание во время сушки читайте тут).

7. Выспитесь

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Сон — один из важнейших факторов, влияющих на иммунитет. Последний сейчас должен быть крепким как никогда. Перед сном — принимать теплый душ, долой все гаджеты, почитать и / или помедитировать, и засыпать в полной темноте — для лучшей выработки мелатонина.

Чем заняться велосипедисту на карантине — выспаться Источник: pinterest.com