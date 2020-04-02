Не велосипедные домашние тренировки для велосипедиста: 5 элементарных упражнений

Карантин. Спортзалы и качалки закрыты. Кататься на велосипеде группами нежелательно. Ездить самому уже поднадоело. Что делать? У нас есть идея — домашние тренировки, целых 5 упражнений!

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Не хватает мотивации — начните с малого: посмотрите эти фильмы, почитайте эти истории, а затем беритесь за домашние тренировки. Какие именно — читайте далее на страницах Bike&Me.

1. Когда что-то раздражает — приседать!

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Опять прислали правки… Снова подчиненные не укладываются в дедлайны… Опять ребенок хнычет… Снова везде эти разбросанные носки… Не злитесь, приседайте: 5 подходов по 20 повторов (в сумме — 100 приседов) — от агрессии не останется и мокрого следа. К тому же такое времяпрепровождение — хороший вклад в силу и выносливость ваших «рабочих» мышц, то есть квадрицепсов.

«Заткнись и приседай!», — Арнольд Шварценеггер Источник: pinterest.com

2. Планка — в перерывах на рекламную паузу

Смотрите ТВ — там явно «тонны» рекламы. Смотрите YouTube без Adblock’а — жевательные резинки, новый фито-чай, смартфоны и прочий «эфирный хлам» вас явно сопровождает и там. Как быть — на период рекламы становитесь в планку. Продолжайте до тех пор, пока ролик не закончится. Есть силы — стойте «до конца». Со временем подкачаете и пресс, а не только ноги.

3. Круговая тренировка

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Включите любимый энергичный трек и выполните круговую тренировку. Например, 10 отжиманий + 10 приседаний + 10 выпадов. Первое упражнение можно заменить на подтягивание на турнике, а третье — на одно из тут показанных. Фантазия в помощь.

Вариант круговой тренировки для всего тела на целых 40 минут — смотрите и практикуйте:

4. Растяжка

Лень прыгать, приседать, подтягиваться да отжиматься — растягивайтесь. Это не только разминает связки да мышцы, но и улучшает циркуляцию крови. И в целом ускоряет процесс восстановления поврежденных миофибрилл после длительного и / или изнурительного заезда.

5. Йога

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От растяжки до йоги — рукой подать. Но йога йоге — рознь. Самая простая, которая поможет расслабить напряженное тело велосипедиста, описана и показана тут. Йогу для более прокачанных индивидуумов демонстрирует счастливая обладательница велосипеда Orbea (к сожалению, не Orbea Ordu M10i), Эмили Tri, подробности тут. Выбирайте, тестируйте, практикуйте, и пусть каждая минута вашего карантина пройдет с пользой — не только для тела, но и ума.

Эмили Tri, триатлет, занимающийся йогой. Ссылка на нее выше по тексту Источник: instagram.com