мандзя5челледж: как накачать пресс, грудные, ягодицы

#мандзя5челледж — челлендж, запущенный Виталием Мандзюком, «главным защитником» сборной Украины по футболу. Сегодня вместе с Виталием смотрим, как накачать пресс, грудные и ягодицы.

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Кто такой Виталий Мандзюк

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Виталий начал карьеру в 2004-м — играл киевском «Динамо» («Динамо-3» и «Динамо-2» / 62 игры и 3 гола). В сезоне 2008 / 2009 выступал в составе киевского «Арсенала». На счету 2 трофея — Кубок Первого канала 2008 и чемпионат Украины 2008 / 09. 23 декабря 2009 года Виталий перешел в «Днепр». Там был капитаном команды. 16 октября 2017 года в прямом эфире на «Футбол 1» Мандзюк объявил о завершении карьеры — из-за хронической травмы ноги, полученной еще в сезоне 2012 / 2013.

Виталий Мандзюк — «главный защитник» сборной Украины по футболу Источник: instagram.com

#мандзя5челледж

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Почему «5» — потому что Виталий играл под номером «5». Суть челленджа: на протяжении трех месяцев каждый день в Instagram футболист выкладывает ролик с пятью упражнениями, выполнять которые можно где-угодно: дома, в гостинице, лесу, парке. И для их выполнения необходимости в дополнительном инвентаре особо не наблюдается.

Сегодня изучаем день 27, в рамках которого Виталий демонстрирует, как накачать пресс, грудные и ягодицы.

Упражнения:

Подъем ноги, назад с согнутым коленом, стоя на четвереньках. Отжимания от пола, стоя на одном колене (вместо двух ступней). Поочередные отжимания от пола с переменой рук. Подъем бедер в позе, держась руками за стульчики. Классические отжимания от пола.

Все выше описанное — наглядный пример в исполнении Виталия Мандзюка, смотрим:

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Количество повторов / сетов / продолжительность пауз в перерывах Виталий не указал. Так что, как обычно, все выполняем по силам и самочувствию. Но от классической схемы «5 сетов по 12 повторов / 1-1:30 минуты отдыха» стараемся не отклоняться. И помним: велосипедный сезон 2020 начнется с минуты на минуту (и для кого-то он не заканчивался и вовсе). Прорабатывайте не только ноги (тренировки для квадрицепсов тут), а и все тело. Всем здоровья!