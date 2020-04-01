Советы

#мандзя5челледж: как накачать пресс, грудные, ягодицы

#мандзя5челледж — челлендж, запущенный Виталием Мандзюком, «главным защитником» сборной Украины по футболу. Сегодня вместе с Виталием смотрим, как накачать пресс, грудные и ягодицы.

Кто такой Виталий Мандзюк

Читай также: #мандзя5челледж, день 4: упражнения для рук, груди и живота

Виталий начал карьеру в 2004-м — играл киевском «Динамо» («Динамо-3» и «Динамо-2» / 62 игры и 3 гола). В сезоне 2008 / 2009  выступал в составе киевского «Арсенала». На счету 2 трофея — Кубок Первого канала 2008 и чемпионат Украины 2008 / 09. 23 декабря 2009 года Виталий перешел в «Днепр». Там  был капитаном команды. 16 октября 2017 года в прямом эфире на «Футбол 1» Мандзюк объявил о завершении карьеры — из-за хронической травмы ноги, полученной еще в сезоне 2012 / 2013.

Виталий Мандзюк — «главный защитник» сборной Украины по футболу

Виталий Мандзюк — «главный защитник» сборной Украины по футболу

Источник: instagram.com

#мандзя5челледж

Читай также: #мандзя5челледж, день 12: 5 способов прокачать грудные мышцы и трицепсы

Почему «5» — потому что Виталий играл под номером «5». Суть челленджа: на протяжении трех месяцев каждый день в Instagram футболист выкладывает ролик с пятью упражнениями, выполнять которые можно где-угодно: дома, в гостинице, лесу, парке. И для их выполнения необходимости в дополнительном инвентаре особо не наблюдается.

Сегодня изучаем день 27, в рамках которого Виталий демонстрирует, как накачать пресс, грудные и ягодицы.

Упражнения:

  1. Подъем ноги, назад с согнутым коленом, стоя на четвереньках.
  2. Отжимания от пола, стоя на одном колене (вместо двух ступней).
  3. Поочередные отжимания от пола с переменой рук.
  4. Подъем бедер в позе, держась руками за стульчики.
  5. Классические отжимания от пола.

Все выше описанное — наглядный пример в исполнении Виталия Мандзюка, смотрим:

Читай также: #мандзя5челледж, день 16: 5 способов накачать руки и плечи

Количество повторов / сетов / продолжительность пауз в перерывах Виталий не указал. Так что, как обычно, все выполняем по силам и самочувствию. Но от классической схемы «5 сетов по 12 повторов / 1-1:30 минуты отдыха» стараемся не отклоняться. И помним: велосипедный сезон 2020 начнется с минуты на минуту (и для кого-то он не заканчивался и вовсе). Прорабатывайте не только ноги (тренировки для квадрицепсов тут), а и все тело. Всем здоровья!

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Велосипедистка дня: mtb-lover с крепкими бердами Андреита Кастро
Складные велосипеды: 5 недорогих хитов сезона 2020
Как укрепить иммунитет велосипедисту: 2 самых важных витамина
Как правильно питаться, чтобы оставаться здоровым во время эпидемии
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Тренировки 17 октября 2019

«Велосипед», который поможет быстро накачать пресс
Тренировки 8 января 2019

Накачать ноги в период межсезонья: методика Лэнса Армстронга
Тренировки 17 октября 2018

Как накачать мощные квадрицепсы велосипедисту: 6 сильных упражнений
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK