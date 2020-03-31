Как не чокнуться, сидя дома на карантине: 5 советов велосипедистам

В списке — не жать от груди штангу, не очередной рецепт макарон по-флотски. В списке — советы, которые помогут «сохранить свое лицо» и остаться счастливым человеком.

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Настали грустные, страшные, стрессовые времена. Мы беспокоимся о наших любимых. Мы беспокоимся о себе. Мы беспокоимся о нашей работе и финансовом благополучии. Из-за всего этого стресса наши обычные способы преодоления трудностей — тренировки, гонки и групповые поездки — нарушаются или отменяются.

В зависимости от обстоятельств и вашего проживания, вы все равно можете в одиночку выехать и безопасно покататься, или собраться с товарищем на «социальную дистанцию» и вместе покрутить педали. Но что делать тем, у кого дома трое детей, от скуки лезущих на стену?

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Брэндон Олдерман, профессор на кафедре кинезиологии и здоровья в Университете Рутгерс-Нью-Брансуик, говорит: «В первую очередь необходимо заботиться о своем психологическом здоровье, иначе растет риск возникновения других проблем, связанных с депрессией. Например, зависимость и злоупотребление алкоголем, которые могут перейти в хроническую стадию».

Забота о себе прямо сейчас (в данный момент) поможет предотвратить всплеск проблем с психическим здоровьем, которые потом будут сохраняться в течение многих лет даже после того, как найдут лекарство от коронавируса.

Вот что рекомендуют эксперты, специализирующиеся как на физических упражнениях, так и на психическом здоровье.

Карантин — не повод забывать про тренировки Источник: pinterest.com

1. Позвольте себе «почувствовать чувства»

Взрослые люди контролируют свои чувства: всегда точный холодный расчет, никаких эмоций. Это очень правильная жизненная позиция, но эксперты утверждают: «В конечном итоге это заставляет нас чувствовать себя хуже, создавая порочный круг грусти, гнева и вины, которые трудно сломать».

«Люди испытывают огромное количество разочарований и потерь, поскольку их миры перевернуты с ног на голову. Вы не можете просто стряхнуть это и продолжать. Если не обращаетесь к нему, оно затягивается, как приложение, висящее в фоновом режиме на вашем телефоне, истощающее вашу энергию», — утверждает Маршал Минц, доктор психологических наук, консультант по спортивной психологии в Atlantic Health System из Atlantic Sports Health и управляющий партнер Springfield Psychological Associates.

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«Вместо того, чтобы пытаться забыть, посидите с этим немного, признайте свою потерю и примите свое горе, — говорит он. — Соединение с этими эмоциями позволит справляться с ними. В итоге сможете рационально и адаптивно мыслить, находить адекватные способы решения проблем, смотреть в лицо альтернативам и двигаться вперед».

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2. Продолжайте тренироваться

Да, карантин, всем нужно сидеть дома. Но если уже не сила торчать в квартире, смело садитесь на велосипед и езжайте на тренировку. Никакого сожаления, никакого чувства вины. «Проводя время, заботясь о себе, мы остаемся здоровыми и этим помогаем обществу. Особенно в эти тревожные дни», — говорит Олдерман.

С ним согласна Дженнифер Ленцке, профессиональная спортсменка, владелец фитнес-студии Wellness в Солт-Лейк-Сити, где она работает диетологом, фитнес-тренером, спортивным психологом и помогает людям разобраться в причинах расстройств пищевого поведения. Дженнифер утверждает:

«Чрезмерное сидение дома за компьютером может привести к депрессии, безнадежности и общему отсутствию вектора развития, что может негативно повлиять на другие аспекты вашей жизни. Делайте что-нибудь каждый день. Это помогает регулировать нейротрансмиттеры в вашем мозгу».

3. Ставьте новые задачи

Карантин и самоизоляция — лучшее время, чтобы поставить новые краткосрочные цели. Минц говорит, это может быть так же просто, как держать руль велосипеда и вращать педали. «Регистрируйте свое время и работайте над улучшением. Установите количественные цели и поставьте перед собой задачу найти способы быть более активными в своем доме», — советует Минц.

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Эксперт утверждает, в интернете можно найти тысячи тренировок на любой вкус и цвет. Поставьте цель, найдите новые способы повысить частоту сердечных сокращений или новые способы наращивания силы ног — и работайте. Это не просто поможет прокачаться здесь и сейчас, это серьезный вклад в будущее — в то время, когда вы, наконец, выйдете из «карцера» и снова начнете кататься в группе да принимать участие в гонках.

Используйте карантин в личных (в том числе спортивных) целях Источник: pinterest.com

4. Воспользуйтесь возможностью отдохнуть и переоценить

«Один из клиентов как-то мне сообщил: карантин — фух… Слава богу. Отдохну, успею лучше подготовиться к соревнованию, перед которым прийти в форму ну никак не успевал», — рассказывает Дженнифер Ленцке. Используйте это время как период восстановления: как физического, так и психологического.

«И разберитесь в том, почему делаете это. А также сосредоточьтесь на том, что улучшит ваше благополучие», — советует Ленцке.

5. Оставайтесь на связи

Изоляция — один из самых серьезных ударов по психическому здоровью. Поэтому поддерживайте связь с людьми, которые важны для вас. Даже если не можете их видеть, общайтесь с ними в мессенджерах, звоните им или оставайтесь на связи другими способами (например, встреча в Zwift).

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«Если чувствуете себя не в своей тарелке, найдите кого-то, с кем можете поговорить. — говорит Ленцке. — Гонки и тренировки очень, очень сильно могут маскировать проблемы, которые в вашей голове остаются без внимания. Кстати, если боретесь с чувством тревоги, то обнаружите, что не можете нормально питаться. В любом случае обратитесь к профессионалу: он поможет решить проблему, или по крайней мере вытолкнет вас из рутины, привычного образа жизни, зоны комфорта».

Потратив время на «самообслуживание», в котором нуждаетесь сейчас, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы проявить себя сильнее, умственно и физически, когда придет время возвращаться к «нормальной» жизни.

Всегда оставайтесь на связи. Особенно когда уезжаете кататься в одиночку Источник: pinterest.com